美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

18日零時起，美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。圖為日前美國航線旅客下機後，在候機室內等待落地採檢情形。（記者黃仲明／攝影）

新冠肺炎疫情 持續升溫，近來台灣本土每日確診數皆超過千人，境外部分，因美加紐澳等四國疫情趨緩，指揮中心日前表示，近期一周美加及紐澳航線 落地採檢陽性率僅0.2％，經檢視後，18日零時起（航班抵台時間），美加及紐澳航班抵台旅客改為機場 唾液採檢及入境檢疫措施。今天新政策執行首日，清晨共有13航班抵達桃園機場，約169名旅客受惠。

指揮中心日前表示，18日零時起美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。圖為日前美國航線旅客排隊等待落地採檢情形。（記者黃仲明／攝影）

因應美加及紐澳疫情趨緩，指揮中心表示，機場因應落地採檢陽性率，美加紐澳趨緩，所以未來不再採取落地採檢，針對四個國家航班將「落地採檢」調整為「唾液採檢」。因此，美加紐澳等航線旅客抵達桃園機場後，可以直接離開候機室，完成入境檢疫資料申報等手續後，就可辦理證照查驗通關入境，離開機場前至航廈外的深喉唾液採檢站完成採檢，便能搭防疫計程車前往隔離場所。

航空從業人員表示，美加紐澳航線旅客由「落地採檢」調整為「唾液採檢」，可大幅縮短通關時間，過去執行「落地採檢」時，通關所需時間大約兩個半小時至三個小時，新制上路後，旅客大約一個半小時就可以完成入境手續，明顯減少旅客等待的時間，對旅客來說更為便利。