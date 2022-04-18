美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢
新冠肺炎疫情持續升溫，近來台灣本土每日確診數皆超過千人，境外部分，因美加紐澳等四國疫情趨緩，指揮中心日前表示，近期一周美加及紐澳航線落地採檢陽性率僅0.2％，經檢視後，18日零時起（航班抵台時間），美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。今天新政策執行首日，清晨共有13航班抵達桃園機場，約169名旅客受惠。
因應美加及紐澳疫情趨緩，指揮中心表示，機場因應落地採檢陽性率，美加紐澳趨緩，所以未來不再採取落地採檢，針對四個國家航班將「落地採檢」調整為「唾液採檢」。因此，美加紐澳等航線旅客抵達桃園機場後，可以直接離開候機室，完成入境檢疫資料申報等手續後，就可辦理證照查驗通關入境，離開機場前至航廈外的深喉唾液採檢站完成採檢，便能搭防疫計程車前往隔離場所。
航空從業人員表示，美加紐澳航線旅客由「落地採檢」調整為「唾液採檢」，可大幅縮短通關時間，過去執行「落地採檢」時，通關所需時間大約兩個半小時至三個小時，新制上路後，旅客大約一個半小時就可以完成入境手續，明顯減少旅客等待的時間，對旅客來說更為便利。
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