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黑白集／又見徵用禁這禁那 政府越管越糟

黑白集
行政院長蘇貞昌複製徵用口罩經驗，下令徵用快篩試劑。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌複製徵用口罩經驗，下令徵用快篩試劑。（本報資料照片）

「徵用」的事，不能胡來。最近上海徵用兩棟公寓作為隔離設施，要求居民限期搬走，粗暴命令引發警民衝突。社會主義國家尚且如此，在台灣，政府下令徵用快篩試劑，藥房原本買得到的東西立馬缺貨，有的應聲上漲兩成，地方政府庫存旋即見底。

蘇貞昌還以為能複製徵用口罩的經驗，其實太遲了，就像他的五倍券越改越糟一樣！台灣業者生產的快篩試劑前年即外銷全球，但政府不准民間販售，規定只許醫護人員操作。去年民眾揪團網購，衛福部還宣稱快篩試劑是醫療器材，網售是違法行為，要罰200萬台幣（約6.87萬美元）。直到6月疫情難遏，陳時中才開放居家快篩。

蔡政府的部署已落後太多，但高層仍存有「超前」的幻覺，所以才要徵用快篩試劑，叫民眾排隊去買。說穿了，就是威權心態沒醒過來，以為自己很會管，其實是無能又傲慢。

最近的「三劑令」也一樣，規定未打三劑疫苗不能參加旅行團、上健身房，也是矛盾政策。旅行和健身都是有益健康的活動，一般民眾在婚宴及大型活動染疫的機率才更高，何以禁前者、不禁後者？不是說要維持正常生活，卻又不斷禁這禁那，政府的管制到底有完沒完？

政府每天端出那麼多禁令，又三不五時改來改去，可能連陳時中自己都記不清了吧！每天要求民眾綁手綁腳，只會越管越糟。

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