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兒重症 父淚崩：苦等救護車2小時 相關單位一直踢皮球

台灣新聞組／台北18日電
為避免再度發生兒童染疫延誤就醫憾事，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，已請兒科醫學會提供建議，檢討症狀分類及就醫流程。（圖：指揮中心提供）
為避免再度發生兒童染疫延誤就醫憾事，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，已請兒科醫學會提供建議，檢討症狀分類及就醫流程。（圖：指揮中心提供）

新北出現全台首例新冠肺炎幼兒重症，父母緊急聯繫中央與地方單位，救護車二個多小時後才出動，被質疑機制嚴重失靈。男童目前仍在雙和醫院加護病房，有急性腦炎合併多重器官異常，昨請台大兒科醫師會診，仍積極治療中。男童父親林姓男子昨天電話受訪時痛哭與自責「不和確診者接觸，孩子或許不會重症」，他也呼籲相關單位勿以為兒童多輕症就忽視。

「我就是太守法，傻呼呼等，若直接去醫院，或許孩子就不會重症！」林姓男子表示，當時已經向119強調孩子發高燒、意識不清，「還不夠嚴重嗎？」現在只想一心好好照顧孩子。

他哽咽說，119說要聯繫衛生所，但衛生所電話沒人接，好不容易打通卻說很忙、沒空、要填表，1922說要找衛生局，相關單位一直踢皮球。

指揮中心發言人莊人祥表示，這名兩歲男童並非居家照護個案，事發當時尚未被匡列。

為了避免再度發生類似憾事，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，已請兒科醫學會提供建議，20日開會檢討症狀分類及就醫流程。

指揮中心16日提出「呼吸困難、持續胸痛、意識不清、嘴唇指甲床發青」等四大兒童重症警示。兒科醫學會秘書長彭纯芝表示，病童恐在短時間內從輕症變成中重症，一旦出現四大警訊，再送醫可能太晚了，提醒家長孩子發燒超過48小時、持續高燒超過39℃並冒冷汗等跡象，就應及早送醫。

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