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快篩劑實名制將上路 民眾搶購一劑難求

記者楊雅棠、邱宜君／台北18日電
本土疫情升溫，家用快篩劑一劑難求。（本報資料照片）
本土疫情升溫，家用快篩劑一劑難求。（本報資料照片）

本土疫情嚴峻，連三日確診破千例，許多民眾搶購家用快篩卻一劑難求。指揮中心指揮官陳時中昨天表示，已運送公費快篩試劑到四個高風險縣市，未來快篩試劑將比照口罩採實名制並降低價格，最快本周公布實施日期及售價；至於何時全台實施「輕症在家」？他說，「準備好就會來辦，大家都在準備」。

陳時中表示，昨天下午已將公費快篩試劑陸續送達台北、新北、桃園、花蓮等四縣市各10萬支試劑，提供給高風險社區、特定場域等民眾使用，未來快篩試劑將採實名制，價格一定愈來愈便宜。

快篩試劑實名制何時上路？指揮中心發言人莊人祥表示，因有些試劑仍在國外，還沒有運抵台灣，等數量確定後才會定案，最快將於本周宣布實施日期。

另外，居家照護輕症者愈來愈多，何時啟動輕症在家？陳時中說，六都已準備開辦「輕症在家」，宜蘭、花蓮、基隆等地也準備開辦，至於全台實施日期？準備好就會來辦。

確診者逐日暴增，但輝瑞口服抗病毒藥目前只有醫院才有，外界關切何時可開放診所開藥？在家輕症者是否也能服藥？陳時中說，「重點不在於地點，在於病人的需要」，只要病人有需要，經過醫師診斷並開立處方、藥師調劑，就會用適當方式送到病患手上。藥品的配送，無論是藥師送藥到府或公衛護士送藥，都可安排。

目前專責和負壓病床5268床，空床率六成二；集中檢疫所6570床，空床率二成五、地方加強型防疫旅館共1195床，空床率一成三。

陳時中 疫情 口罩

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