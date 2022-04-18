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台6-11歲准打莫德納 家長怒：小孩怎受得了「大魔王」

台灣新聞組／台北18日電
台灣出現首例重症幼兒個案，衛福部食藥署17日通過莫德納疫苗用於六至11歲兒童的緊急使用授權（EUA）。（記者胡經周／攝影）
台灣出現首例重症幼兒個案，衛福部食藥署17日通過莫德納疫苗用於六至11歲兒童的緊急使用授權（EUA）。（記者胡經周／攝影）

指揮中心昨日宣布，專家會議通過6至11歲兒童接種莫德納疫苗，用法為「施打兩劑，每劑劑量為成人劑量一半，兩劑施打間隔28天」。但這卻讓焦急的家長難以接受，留言灌爆衛福部臉書「大人都承受不了的莫德納大魔王，何況是小孩？」

由於目前美國尚未批准兒童打莫德納、只核可施打BNT，因此指揮中心先批准兒童可打莫德納引發不少家長反彈。陳時中今赴立法院備詢，被問到有關兒童施打默德納疫苗的問題，他強調「不是強迫大家打！」陳時中表示，疫苗政策一向採自願，施打前還是會有同意書，屆時家長可以進行諮詢。

兒童施打莫德納停看聽 製表／醫藥組
兒童施打莫德納停看聽 製表／醫藥組

台灣新冠本土案例連三天破千，指揮中心首度公布台灣總染疫人數預估，陳時中表示預估台灣染疫比率與香港、紐西蘭相當，約人口總數的一成五到一成六，染疫人數破300萬人，未來兩周是密切觀察期，要看確診人數是否出現指數成長。

昨新增本土病例566男、644女，年齡介於未滿五歲至90多歲，發病日介於4月6日至17日，其中包含663例無症狀感染，個案分布於19縣市，主要為新北市410例、台北市201例、桃園市180例、花蓮縣119例、基隆市107例。

昨天另增七例中症患者，一人為有高血壓及心血管疾病史的90幾歲婦人，另外六名個案為20至40歲個案，均有肺炎症狀，僅一人有高血壓等慢性病史。

日前有專家推估，台灣染疫人口將達二至三成，確診人數將達400至500萬。對此，陳時中表示，歐美國家染疫率較高，如美國二成五、法國四成二，丹麥等北歐國家更達五成；亞太地區如南韓為三成、澳洲和新加坡則是二成。以台灣過去防疫經驗來看，以香港、紐西蘭一成五染疫率來估算較為接近。

陳時中說，日後是否縮短隔離天數，則需有科學證據，並與專家討論，「可能性還是有的」。依據國外的隔離天數，縮短到七天較為普遍，有的國家縮短至五天，有的則沒有真正的隔離，台灣將根據疫情調整天數。

台灣首例Omicron幼童重症個案因急性腦炎併多重器官異常，仍住加護病房，陳時中說，醫院積極救治該名兩歲男童，也請台大兒科醫師會診，大家都很努力。

至於何時開打兒童疫苗？陳時中表示，目前符合接種資格的兒童人數約120萬人，難以估計接種率，美國也僅三成多。20日衛福部「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）委員將舉行專家會議，討論接種的對象、開打時程。如決定開打，需調查家長意願、填寫同意書等，指揮中心將加緊作業，該會議也將討論一般民眾是否接種第四劑。

陳時中 莫德納 疫苗

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