黑白集／趕著開放 台能承受陣痛風暴？

指揮官陳時中(中)想跟進南韓開放，但台灣已經準備好承受這不知多大多久的陣痛風暴嗎？（本報資料照片）

台灣確診破千、預期破萬之時，南韓宣布將解除社交距離、確診者免隔離，疫情 指揮官陳時中 稱南韓流感 化處理方向正確，隱隱然心嚮往之。台灣曾因清零風光好一陣子，更讓陳時中「封神」，如今落入國際開放的後段班，雖然急著趕上，但台灣已經準備好承受這不知多大多久的陣痛風暴嗎？

蔡政府不願承認防線失守、人民被迫與病毒共存的事實，更難捨清零光環。但陳時中「難得誠實」未來可能單日萬例、確診人數破百萬，何嘗不是在為神壇再被砸毀打預防針？況且只要新冠變流感，再多流感都不是指揮官的責任了。

後疫情時代，打開國門是衡量各國競爭力的重要指標。當美英日等均已開啟共存模式，以色列甚至只要檢測陰性即可入境，都說明如何及早擺脫疫情羈絆已是戰略級思維。南韓宣布開放，陳時中也想跟進，但台灣要放任多高的染疫率、要經過多久的陣痛期？

台灣人民自律，加上海洋天險，為蔡政府爭取到寶貴的超前部署時間，但早該準備的疫苗覆蓋、快篩試劑、治療藥物，沒有一項齊全；原應規畫的分級分流、醫療量能、在家照護，也沒一項妥善。時間與經費的巨額成本都打了水漂，以致如今破罐破摔，只能接軌國際後段班。

蔡總統開示，這叫「減災」，全民只好緊張害怕的等著事情發生。