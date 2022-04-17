學者：台確診數將破百萬 死亡估約7000人

疫情再延燒，台北車站16日開放施打疫苗，人潮眾多，擠爆大廳。（記者曾原信／攝影）

疫情 升溫，陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁說，疫情恐持續至今年7至9月，若以世界各國染疫率介於10%到20%估算，台灣總確診人數將破百萬；台灣Omicron 中重症患者占比約0.5%，一旦確診者破百萬人，約5000人需要住進加護病房。至於台灣致死率應位於南韓和香港之間，即0.12%到0.7%，推估台灣最高死亡人數約7000人。

確診數不斷攀新高，不少專家質疑，疫情記者會再報確診數沒有太大意義。台大公衛教授詹長權說，現在與過去整體清零不同，要不要再看確診數字、要不要再開疫情說明會也都要考慮，病毒共存的防疫主軸是以「檢測 代替隔離」，要同時進行三種檢測，分別是廣泛且持續的滾動式核酸或抗原篩檢、在社區廢水中規律且持續進行新冠病毒監測，還有確診者的病毒基因定序。

衛福部長陳時中昨說，各界都利用數學模型估算，大家的推估可能不一致，但目前疫情防控的重點在減災，強化疫苗施打、藥物整備、輕重症分流順暢是目前最重要的事。

洪子仁說，以亞洲鄰近國家來看，日本防疫措施嚴格，Omicron染疫率為4.3%，以此估算，台灣2357萬人，染疫人數將達百萬人；若以香港染疫率15.6%、南韓30%，或世界各國染疫率約介於10%到20%估算，台灣總確診人數將會破百萬人。

洪子仁也說，依指揮中心統計，台灣Omicron重症患者占比0.5%，一旦確診者破百萬人，約5000人需住加護病房，目前病床數約6000張，應不至於醫療崩潰；但若輕症患者大量湧入醫院，讓重症患者無法得到適當醫療，就有可能影響治療效果。為了避免醫療崩潰，除了盡量控制患者人數，輕中重症患者分流收治，將是重中之重。