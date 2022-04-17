冷眼集／重症童警訊 陳時中別再「輕症」帶過

長庚大學醫院系小兒科教授林奏延說，以全球染疫死亡率估算，台灣恐有50例兒童確診後死亡。（本報資料照片）

台灣16日出現第一位兩歲幼兒重症患者，目前插管在加護病房治療，一位兩歲童的生命，究竟能給指揮中心多少警惕？指揮官陳時中 日前開放邊境 時，多次預告「病例數將逐步增加」，後續更拋出單日確診破千、破萬都有可能，並強力呼籲高風險長者盡速接種疫苗 ；但對於兒童防護，多以「兒童多為輕症」，輕輕帶過。

專家評估，台灣總確診人數必破百萬。問題是，目前11歲以下孩童若染疫，不僅面臨「無疫苗、無指引」的雙無困境，台灣醫學中心最欠缺兒科急重症人力，讓重症童去對抗未知的病毒，對家長和孩子都是何等殘酷之事。

長庚大學醫院系小兒科教授林奏延說，以全球染疫死亡率估算，台灣恐有50例兒童確診後死亡；台大醫師李秉穎也曾預告，兒童染疫死亡率萬分之一，如果小朋友病例累積上萬例，台灣有可能出現幾十位小朋友染疫死亡的情況。以全球趨勢來看，這絕對不是危言聳聽，林奏延不禁反問，當兒童染疫死亡陸續出現，台灣社會能接受嗎？

如今出現首例幼兒重症，無疑是一大警訊。這名兩歲孩童早在14日深夜就轉為重症，指揮中心卻未在15日即時更新重症案例數，凸顯指揮中心慢半拍；在現階段中重症案例數未大量出現狀況下，就出現類似延宕通報情況，後續若確診再大爆發，通報不就更無章法？對於家屬質疑延誤就醫、求助無門，陳時中甚至掛保證，不認為有特別延誤的地方。

家長們已經急如熱鍋上的螞蟻，公務體系仍在做自己該做的事情，直到16日，陳時中才慢條斯理提出，在沒有疫苗可以接種的前提下，將研擬兒童治療指引。疫情以來，指揮中心向來自豪超前部署，不要每次發生案例後才政策布局，否則難免被民眾質疑，只有耍嘴皮才是真正的超前部署。