我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

台連2天本土破千 首見2歲童重症 家屬控：通報都不理會

台灣新聞組／台北17日電
台灣疫情升溫，首見未滿五歲重症案例，指揮中心考慮訂定「兒童送醫指引」，圖為一位爸爸為背出門的嬰兒作好防護裝備，並非當事人。（記者林俊良／攝影）
台灣疫情升溫，首見未滿五歲重症案例，指揮中心考慮訂定「兒童送醫指引」，圖為一位爸爸為背出門的嬰兒作好防護裝備，並非當事人。（記者林俊良／攝影）

指揮中心公布昨天新增本土病例1199例，境外移入152例，連續兩天本土病例突破千例；另新增九名中症、一例重症。指揮中心指揮官陳時中指出，重症案例為新北一名未滿兩歲男童，目前插管救治中，也是台灣首見未滿五歲併發重症案例。

重症案例為新北市一名兩歲男童，家屬指控，通報1922及衛生局，卻不理會，等孩子昏迷才送醫，導致重症插管治療。家屬忍痛簽署放棄急救同意書，並質疑延誤就醫。

陳時中昨天還原送醫程序，表示男童從聯繫到送醫院約兩小時，公務體系都全力做該做的事，沒有特別延誤。

新北市中和區一家四口，竹科上班父親10日返家後，13日確診，六歲姊姊當天快篩陽性，母親打119被要求在家隔離。14日兩歲男童開始發燒，母親帶著兩個孩子步行前往PCR，但篩檢後院方僅給退燒藥即要求回家等待；當天下午4時，高燒男童開始陷入昏迷，媽媽向衛生所反映僅回覆「搭計程車就醫」。

未料，男童病況急轉直下，母親趕緊兩度打電話給救護車送醫，送醫院時病況已需氣切插管送加護病房。家屬控訴，當時因尚未被匡列給予案號，所以119不能出車，無論是打給119、衛生所、衛生局或1922，都不能在第一時間給予協助，機制失靈導致男童延誤就醫。

新北市衛生局表示，14日傍晚5時男童被匡列為居家隔離，衛生局晚間6時30分與母親連繫立即通知救護車送醫。衛生局長陳潤秋表示，男童病程進展非常快速，的確是很罕見病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，男童14日採檢確診，當天住進加護病房，由於出現急性腦炎併多重器官異常，目前以類固醇、免疫調節劑治療，病況嚴峻，醫院全力救治中。其餘九例中症個案，有六人打過兩劑或三劑疫苗，包括一名中學生。

兒少案例增加又出現重症，桃園市衛生局長王文彥表示，桃園市18歲以下確診者達25.1%，65歲以上僅占5.6%，顯見目前傳播來源和形態已和以往不同，學校傳播鏈多與安親班、補習班、體育活動有關，因此衍生群聚感染事件，學生已成為較高風險的傳播對象，校園防疫應加強。

兒童是否應接種疫苗？陳時中表示，衛福部食藥署今天將舉行專家會議討論，預計將會先審查莫德納疫苗，BNT疫苗因資料送來較晚，還在進一步審視中，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員會將於本周舉行會議，由專家提供意見。

本土連二天確診破千例，疫情指揮中心宣布22日起參加旅遊團須打滿三劑疫苗，影響民眾出遊意願，全台各觀光旅遊區陷退訂潮，花蓮因昨破百例確診成重災區，許多旅行業者接到民眾退團電話，抱怨指揮中心未事先溝通，台東旅宿業者指「電話很冷」，幾乎沒人訂房，綠島不少旅行團退訂，宜蘭縣旅館業者稱「幾乎快被取消光了」。目前衝擊較小的為中台灣遊程，武陵農場表示影響不大。

疫苗 陳時中 莫德納

上一則

全球數據 醫估台恐50童確診亡 「社會能接受嗎？」

下一則

黑白集／趕著開放 台能承受陣痛風暴？

延伸閱讀

台灣本土確診再破千人 首例2歲童染疫出現重症

台灣本土確診再破千人 首例2歲童染疫出現重症

不是每天都要戳鼻孔 陳時中曝「4個時機」才需自主快篩

不是每天都要戳鼻孔 陳時中曝「4個時機」才需自主快篩
台灣本土+1209首飆千例 陳時中：百萬都可能

台灣本土+1209首飆千例 陳時中：百萬都可能
南韓解封降級 陳時中：台灣可能跟進　

南韓解封降級 陳時中：台灣可能跟進　

熱門新聞

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

2022-04-15 17:26
UH-60M直升機。（本報資料照片）

拒除役艦艇、不買阿帕契 台對美軍購首提「4不」

2022-04-12 02:28
台灣外交部。報系資料照片

台外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

2022-04-12 09:25
新冠本土疫情連兩天破400例，居家隔離人數創今年新高。圖為在家隔離示意圖。（記者侯永全／攝影）

本土連2天逾400例全台淪陷 3.2萬人居隔創新高

2022-04-11 02:25
美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（右1）等六位參、眾議員訪台，期間在台北賓館舉行小型媒體見面會。記者張加／攝影

解放軍演練反制美議員訪台 台外交部：嚴厲譴責

2022-04-15 11:55

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區