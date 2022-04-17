台連2天本土破千 首見2歲童重症 家屬控：通報都不理會

台灣疫情升溫，首見未滿五歲重症案例，指揮中心考慮訂定「兒童送醫指引」，圖為一位爸爸為背出門的嬰兒作好防護裝備，並非當事人。（記者林俊良／攝影）

指揮中心公布昨天新增本土病例1199例，境外移入152例，連續兩天本土病例突破千例；另新增九名中症、一例重症。指揮中心指揮官陳時中 指出，重症案例為新北一名未滿兩歲男童，目前插管救治中，也是台灣首見未滿五歲併發重症案例。

重症案例為新北市一名兩歲男童，家屬指控，通報1922及衛生局，卻不理會，等孩子昏迷才送醫，導致重症插管治療。家屬忍痛簽署放棄急救同意書，並質疑延誤就醫。

陳時中昨天還原送醫程序，表示男童從聯繫到送醫院約兩小時，公務體系都全力做該做的事，沒有特別延誤。

新北市中和區一家四口，竹科上班父親10日返家後，13日確診，六歲姊姊當天快篩陽性，母親打119被要求在家隔離。14日兩歲男童開始發燒，母親帶著兩個孩子步行前往PCR，但篩檢後院方僅給退燒藥即要求回家等待；當天下午4時，高燒男童開始陷入昏迷，媽媽向衛生所反映僅回覆「搭計程車就醫」。

未料，男童病況急轉直下，母親趕緊兩度打電話給救護車送醫，送醫院時病況已需氣切插管送加護病房。家屬控訴，當時因尚未被匡列給予案號，所以119不能出車，無論是打給119、衛生所、衛生局或1922，都不能在第一時間給予協助，機制失靈導致男童延誤就醫。

新北市衛生局表示，14日傍晚5時男童被匡列為居家隔離，衛生局晚間6時30分與母親連繫立即通知救護車送醫。衛生局長陳潤秋表示，男童病程進展非常快速，的確是很罕見病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，男童14日採檢確診，當天住進加護病房，由於出現急性腦炎併多重器官異常，目前以類固醇、免疫調節劑治療，病況嚴峻，醫院全力救治中。其餘九例中症個案，有六人打過兩劑或三劑疫苗 ，包括一名中學生。

兒少案例增加又出現重症，桃園市衛生局長王文彥表示，桃園市18歲以下確診者達25.1%，65歲以上僅占5.6%，顯見目前傳播來源和形態已和以往不同，學校傳播鏈多與安親班、補習班、體育活動有關，因此衍生群聚感染事件，學生已成為較高風險的傳播對象，校園防疫應加強。

兒童是否應接種疫苗？陳時中表示，衛福部食藥署今天將舉行專家會議討論，預計將會先審查莫德納 疫苗，BNT疫苗因資料送來較晚，還在進一步審視中，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員會將於本周舉行會議，由專家提供意見。

本土連二天確診破千例，疫情指揮中心宣布22日起參加旅遊團須打滿三劑疫苗，影響民眾出遊意願，全台各觀光旅遊區陷退訂潮，花蓮因昨破百例確診成重災區，許多旅行業者接到民眾退團電話，抱怨指揮中心未事先溝通，台東旅宿業者指「電話很冷」，幾乎沒人訂房，綠島不少旅行團退訂，宜蘭縣旅館業者稱「幾乎快被取消光了」。目前衝擊較小的為中台灣遊程，武陵農場表示影響不大。