高雄市府令幫八大娛樂場所領快篩劑 員警炸鍋

高雄八大業者與警界確診案例連日升高，警方還要到八大場所稽查，如今還得幫業者領快篩劑，讓基層大反彈。（記者石秀華／翻攝）

新冠疫情 侵襲高雄警界，已有兩分局含一名分局長在內共12名官警染疫，但高市警局不僅未減少擴檢勤務，衛生局還要求員警領快篩劑給八大娛樂場所使用，復業後還要執行稽查，基層炸鍋，直罵「就是要我們往確診火堆衝」。

高雄市八大娛樂場所15日復業，復業前，高雄員警紛紛傳出確診，高雄更被中央新列為疫情高風險區。

但連日來警方擴檢勤務未減少，高雄市衛生局14日通知警方領公費快篩劑，員警原本以為是供服勤防疫 之用，沒想到領公費快篩劑前，被告知還要先為娛樂場所造冊、請業者領取後在清冊簽名，並註明回報業者檢測情形，員警才知，原來快篩劑是要給八大業者使用，讓基層錯愕。

員警指出，防疫規定娛樂場所業者或從業人員要求，業者本該自行負責，如今竟讓員警幫業者領取自篩劑，市府做法令人匪夷所思，對業者的「貼心措施」更讓員警不解。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，娛樂場所主管機關為警察 局，受警局輔導，配發6000劑快篩試劑供業者復業時使用，如業者未領，警方可進一步關切，是必要的管理手段，市府也撥2萬2000劑快篩劑供員警健康監測。

高雄市新聞局長董建表示，市長陳其邁強調，防疫期間市府是一體，不分局處彼此合作，娛樂事業部分警方較清楚相關名單，因此交由警方協助。

不過，同樣有娛樂傳播鏈的台北等其他縣市，員警都未被要求幫八大業者領快篩、造冊發放等事宜，不少員警聽到高雄作法都說「太扯了」，把警察當工具人也不該這種搞法。

高雄員警接連確診，但連日編排對娛樂場所復業的稽查和擴檢勤務未減少，基層執勤時，有人增戴第二層口罩及護目鏡、手套加強防疫，但悶熱難受，抱怨聲浪四起。

此外，染疫員警並非人人都領到防疫理賠也引發爭議，高雄市三民警分局鼎金派出所三名確診員警，都可領到防疫理賠，但左營警分局的九人卻不屬於市警局投保對象，領不到錢，引發基層質疑。

警政署指出，目前第一線的外勤人員，都有公費投保新冠肺炎染疫險，但較少與民眾直接接觸的內勤人員，依規定不在公費投保範圍，須自己投保；舉例來說，警政署公關室警官屬內勤人員，沒有公費投保，要自己找保險公司。

高雄市警局表示，三民分局的員警屬第一線公費投保對象，左營警分局九人則屬於需自費投保範圍。