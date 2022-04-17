新聞眼／防疫錯亂 暖男市長讓警界心寒

公衛背景出身的高雄市長陳其邁，無法確保高雄不成為疫情高風險區，連快篩劑發放政策也讓基層寒心。（本報資料照片）

政府防疫 政策要求因疫情 停業的業者復業前須先快篩，疫情爆發兩年多來，類似情況並非罕見，但高雄市府首創要求警方幫八大業者領取快篩劑、還要回報檢測情形，對業者的貼心服務，遠超過對近來警察 染疫的擔憂，公衛背景出身的市長陳其邁，無法確保高雄不成為疫情高風險區，如今連快篩劑發放政策都讓基層寒心。

基層警察工作包山包海，防疫工作當然也少不了警察的角色，協助疫調、調查確診者足跡、追捕確診或居家隔離者離開隔離場所等，都需要警察協助。對於被當成國家「工具人」使用，基層警界早有不少反彈，尤其許多原不該是警察業務，卻要求警察執行，出問題還要警方承擔。

這次高市府要求派出所負責發送八大行業快篩劑，就是又一次完美使用工具人的範例。八大行業的主管機關，為各縣市經發局或都發局，這是特定行業管理自治條例明文規定，警察充其量只是協辦稽查，並負責治安臨檢，從來不是主管機關。

高雄市衛生局卻以娛樂場所主管機關是警察局為由，要警方負責八大行業快篩劑的發送與確認後續檢測，不但完全違背高雄市特定行業管理自治條例的精神與規定，更讓外界質疑，高雄這兩年已有多次從八大行業疫情傳播鏈，衛生局卻還搞不清楚主管機關，難怪如今成為高風險區。

要求八大業者復業前須先快篩，大可要求業者直接到防疫專業的衛生局、或指定藥局領取快篩劑，為何還須透過警察造冊、發放，還把可能的染疫風險往派出所塞，難怪基層警界大反彈。

疫情當前，公務員本不該分你我、齊心合作抗疫，陳其邁身為高雄市大家長，大可請警察局協助衛生局，商議安全又不會增加警力負擔與風險的作法，而不是蠻橫地全甩鍋給警察，暖男市長才不會讓警界心寒。