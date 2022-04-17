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台快篩試劑缺貨 藥局一支難求 民眾跑好幾家都買不到

台灣新聞組／台北17日電
台灣疫情升溫，快篩試劑需求量大。（記者侯永全／攝影）
台灣疫情升溫，快篩試劑需求量大。（記者侯永全／攝影）

本土疫情擴大，快篩試劑需求攀升，連地方政府也大叫缺貨。指揮中心指揮官陳時中昨天表示，未來快篩試劑將以實名制配發，目前約一半藥局有缺貨情形，超商供貨情形良好，只是反映叫貨困難。不過，臨床藥師指出，自政府宣布徵用快篩試劑後，藥局可說是一支難求，缺貨情形十分嚴重。

行政院長蘇貞昌昨天召開擴大防疫會議提醒指揮中心與相關部會，在民眾購買的熱點需增加鋪貨量，讓需要的民眾能夠購買到快篩試劑，並協助企業取得快篩試劑。蘇貞昌也強調，隨著疫情變化，政府必須調配各種防疫量能的需求。

陳時中指出，快篩需求提高，指揮中心計畫徵用快篩試劑並配發，但還需要一點時間；至於地方政府使用的快篩試劑為共同供應契約，供貨商接受訂單後，須在七天內出貨，目的是讓市場供應量穩定。陳時中還向民眾喊話，現在不用急著囤貨或先買，價格一定愈來愈便宜，有需要時候再買就可以了。

臨床藥師易麗珍指出，目前快篩試劑大缺貨，她已被供應商取消三張訂單，每張100支，坊間藥局缺貨比率應已達到六至七成，但相較之下，詢問快篩試劑的民眾增加五成，許多人說連跑好幾家藥局，但都買不到。

易麗珍指出，超商還能買到快篩試劑，主要是超商是一支、兩支的賣，不像藥局大多是整盒販售，且超商一次進貨量大，因此還買得到。她預估，這波快篩試劑缺貨潮，將等到實名制上路，供應商把政府需要的量備好後，缺貨情形才可能趨緩。

陳時中也重申家用快篩使用時機，「家用快篩不用天天篩。」主要用於病毒比率高的地區，如確診者足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多場所、曾與確診者足跡重疊。

藥局 超商 陳時中

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