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宣傳打疫苗 榮總院長的人瑞阿姨看到報導笑呵呵

記者沈能元／台北報導
台北榮總院長陳威明周四參加指揮中心記者會，鼓勵長者打疫苗，同時拿出家中長輩合照，四位年逾九旬的老人家皆已打完疫苗。圖／台北榮總提供
台北榮總院長陳威明周四參加指揮中心記者會，鼓勵長者打疫苗，同時拿出家中長輩合照，四位年逾九旬的老人家皆已打完疫苗。圖／台北榮總提供

新冠本土病例破千，長者施打疫苗再受關注。台北榮總院長陳威明周四參加指揮中心記者會時，鼓勵長者盡快打疫苗，同時拿出家中長輩合照，四位年逾九旬的老人家笑得開懷，皆已打完疫苗，現在開心生活。媒體報導後，其中一位101歲的人瑞阿姨，在媒體報導上看到自己的照片，忍不住笑呵呵。

陳威明表示，家中長輩，包含姨丈、阿姨、岳父等，年齡都超過90歲，仍然第一時間接種疫苗，甚至為了打疫苗，當初還在清晨6點多就起床排隊，若有打第四劑的機會，也都等著再打第四劑。陳威明再次強調，大家不要問長者吃飽沒，應該問「疫苗打了沒」，每天關心長者，勸他們出來打第三劑。

陳威明說，接種第三劑疫苗的重要性，國際文獻已證實，對減少染疫後的重症及死亡，效果十分顯著，也比施打兩劑疫苗效果持續更久，而萬一突破感染，傳染力機率較低，可以保護身邊的人，家長接種疫苗也可保護同住未打疫苗兒童。

陳威明指出，雖然現在病例數增加，但對比去年曾經嚴峻的疫情，這次大多是輕症，且這段時間上下一心，加上有高素質的國民遵守防疫政策，並戴好口罩，我們有信心面對疫情，因為輕症、醫療量增加，同時吸收很多國際經驗，增加了疫苗和藥物，現在戒慎而不恐懼。

台北榮總院長陳威明周四參加指揮中心記者會，鼓勵長者盡快打疫苗，同時拿出家中長輩合...
台北榮總院長陳威明周四參加指揮中心記者會，鼓勵長者盡快打疫苗，同時拿出家中長輩合照，其中一位101歲的人瑞阿姨，在媒體報導上看到自己的照片，忍不住笑呵呵。圖／台北榮總提供

疫苗 疫情 口罩

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