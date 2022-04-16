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指揮中心突襲式「3劑令」 旅行社炸鍋

台灣新聞組╱台北16日電

指揮中心昨宣布22日起要完成三劑疫苗接種，才能參加進香團、旅行團、健身房等。指揮中心「三劑令」一出，旅行業者全炸鍋，質疑指揮中心突襲式的宣布，又缺乏配套，現在退團退費電話接不完，但飯店、機票、船票都已開票，這些損失到底該算誰的，三劑令根本讓業者雪上加霜。

昨天本土個案分布19縣市，仍以新北328例最多，桃園290例，花蓮146例，台北140例，高雄58例。新增十例中症個案，其中有六人未完整接種疫苗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，全台約兩成民眾未完整接種疫苗，台灣累計29例中重症個案中，未完整接種疫苗有14人將近一半，觀察中重症患者未完整接種疫苗的染疫機率較高。

指揮中心宣布22日起參加進香團、旅行團、健身房等要打滿三劑疫苗，但指揮中心事前沒找各旅行公會協商，連觀光局也是看新聞才知道。鳳凰旅行社總經理卞傑民不滿表示，旅行社出團都有前置作業時間，現在機票、船票、車票、飯店都付錢了，指揮中心只要求旅行社配合，消費者要解約退費，到底怎麼處理？一般人搭渡輪、去餐廳吃飯，不須打滿三劑，旅行團去同樣的場所卻要打滿三劑，根本就不合理，指揮中心是在鼓勵旅客自行出遊，完全跳過旅行社嗎？

中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁直言，如果是宣布6、7月後才上路，還好配合，現在說4月22日就上路，實在太過倉促。

愛健身的陳姓民眾表示，自己已打第三劑，但質疑這樣一直打下去也不是辦法，即便打第三劑，過段時間疫苗效力會下降，難道之後會規定打過第四劑才能進健身房嗎？

南鯤鯓代天府表示，會提醒進香團須配合防疫政令，也會向主管機關反映實際狀況，畢竟在短時間湧進成千上萬的信徒時，如何在有限的人力與時間，確認進香團成員都有打三劑疫苗？

另外，陳時中說，輝瑞藥物前天有4100人份抵台，下周還有1萬多人份到貨，今年第二季前會有30萬人份抵達。衛福部食藥署17日將舉行專家會議，討論兒童疫苗接種，5至11歲孩童較有機會先開放接種莫德納疫苗。

疫苗 健身 中華民國

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