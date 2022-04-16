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減災未到位 專家：前線醫療將成主戰場

台灣新聞組╱台北16日電
隨著本土確診個案急速攀升，社區感染已經呈現多點傳播。(記者林俊良／攝影)
隨著本土確診個案急速攀升，社區感染已經呈現多點傳播。(記者林俊良／攝影)

本土病例破千了，指揮官陳時中12日才說「4月底前本土單日確診可能破千」，短短三天就「達標」。Omicron疫情帶來的病例恐指數型成長，專家提出三大減災策略，包括醫療分級分流、長者疫苗接種率提升、高風險族群及早給予口服藥物，但目前皆尚未做足。

南台科技大學講座教授、前疾管局長蘇益仁表示，要有效減災，應做到上述三大作為，但目前皆未到位，未來疫情持續升溫，台灣恐受嚴重衝擊。台大兒童醫院院長黃立民表示，台灣已逐步走向與病毒共存之路，意味「公衛要逐步退場、醫療成為主戰場」，有賴民眾和醫師及早揪出患者。

花蓮昨新增146例，衛生局長朱家祥說，其中，台灣衛福部立花蓮醫院新增確診77人，確診已達103人，傳播鏈從院內員工、看護外溢到親友身上，已全面停止門急診。由於花蓮慈濟醫院、部立花蓮醫院接連爆發院內感染，當地醫療量能也受關注。

蘇益仁表示，目前醫療已陸續分級分流，但僅有新北市實施居家隔離照顧，尚未遍及全台，除在全台落實，民眾還得非常熟練地知道隔離措施與流程，否則上路時一團亂，也可能造成另一波疫情爆發。

黃立民表示，公衛退場是指減少疫調匡列，疫調已沒太大意義，戴口罩、勤洗手、保持社交距離等措施已到極限，第一線醫療將成這場Omicron疫情主戰場。若及早揪出患者，提早給藥物，重症比率將大幅減少，只要減少九成重症患者，就能讓疫情穩定控制；但輕症在家休養前提是政府迅速給藥。

蘇益仁建議，高風險長者疫苗施打率尚未普及前，若藥物足夠，應針對長照機構、養老院等採取「預防性投藥」，過去流感在台灣爆發時，台灣為全球第一個將克流感作為預防性投藥的國家，當時流感的死亡率大約會造成3000到4000人死亡，對養老院預防性投藥後，降至500、600人。

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