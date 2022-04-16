我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

南韓解封降級 陳時中：台灣可能跟進　

台灣新聞組╱台北16日電
新增確診破千，隨著本土確診個案急速攀升，社區感染已經呈現多點傳播。(記者林俊良／攝影)
新增確診破千，隨著本土確診個案急速攀升，社區感染已經呈現多點傳播。(記者林俊良／攝影)

台灣本土疫情快速攀升，南韓昨宣布未來解封降級、放寬管制，指揮中心指揮官陳時中表示，南韓經過約兩個月痛苦時期，染疫率非常高，如今開放，台灣也可能跟進。專家表示，若要全面解封，要建立全民更好的免疫力，否則過程會很痛苦。

陳時中表示，南韓疫苗施打率高，染疫率約三成，在若染疫率高、疫苗施打率足夠，且醫院量能充分的情形下，把新冠肺炎當作是流感化處理，「這方向是對的。」中研院生醫所研究員何美鄉說，接種疫苗無法達到群體免疫，要靠自然感染，如今台灣漸漸放鬆防疫管制，疫情也逐漸升溫，現在是合適的時機。

台大兒童醫院院長黃立民表示，從國際面對Omicron的經驗來看，疫情爆發後一個月案例數將登頂，二到三個月後逐步緩減。

昨天單日確診破千例，台灣林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰認為與清明連假、阿妹演唱會、聚餐以及各路不明感染源，加上病毒已經進入到家戶以及校園有關。他呼籲，民眾沒事或小病別跑醫院，減少染疫風險。

Omicron病毒現在不僅深入社區、家戶、校園，也竄進醫療院所，陸續有多家醫院傳出有醫護人員確診，台灣部立花蓮醫院三天內累計有103人確診，花蓮縣衛生局急著協助啟動居家照護、醫院降載，避免有更多院內人力感染，得隔離十天，影響醫院運作。

台灣既然要走向防疫新台灣模式，兼顧經濟與防疫，醫院染疫的管理應改變作法，醫護既然是高風險群，甚至可以採取預防性投藥因應。若未來疫情再釀多起院內感染，各家醫院持續關診，後續的分流恐將未戰先敗，指揮中心不只在藥物、疫苗布局上令人擔憂，連醫療資源的控制也如同在走高空鋼索。

疫情 疫苗 防疫

上一則

修憲複決綁9合1選舉 11.26舉行 藍酸綠「無標政黨」

下一則

27.5元→3.5元 長榮國際股息大縮水 弟弟派斷大哥金脈

延伸閱讀

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢
南韓解封降級 陳時中：台灣可能跟進　

南韓解封降級 陳時中：台灣可能跟進　
台徵用快篩劑 願意快篩者…在野籲免費供應

台徵用快篩劑 願意快篩者…在野籲免費供應
台單日確診首度破千 新增本土1209例 部花醫院群聚激增

台單日確診首度破千 新增本土1209例 部花醫院群聚激增

熱門新聞

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
UH-60M直升機。（本報資料照片）

拒除役艦艇、不買阿帕契 台對美軍購首提「4不」

2022-04-12 02:28
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

2022-04-15 17:26
台灣外交部。報系資料照片

台外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

2022-04-12 09:25
台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

2022-04-06 20:51
新冠本土疫情連兩天破400例，居家隔離人數創今年新高。圖為在家隔離示意圖。（記者侯永全／攝影）

本土連2天逾400例全台淪陷 3.2萬人居隔創新高

2022-04-11 02:25

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取