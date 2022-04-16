南韓解封降級 陳時中：台灣可能跟進　

新增確診破千，隨著本土確診個案急速攀升，社區感染已經呈現多點傳播。(記者林俊良／攝影)

台灣本土疫情 快速攀升，南韓昨宣布未來解封降級、放寬管制，指揮中心指揮官陳時中表示，南韓經過約兩個月痛苦時期，染疫率非常高，如今開放，台灣也可能跟進。專家表示，若要全面解封，要建立全民更好的免疫力，否則過程會很痛苦。

陳時中表示，南韓疫苗 施打率高，染疫率約三成，在若染疫率高、疫苗施打率足夠，且醫院量能充分的情形下，把新冠肺炎當作是流感化處理，「這方向是對的。」中研院生醫所研究員何美鄉說，接種疫苗無法達到群體免疫，要靠自然感染，如今台灣漸漸放鬆防疫 管制，疫情也逐漸升溫，現在是合適的時機。

台大兒童醫院院長黃立民表示，從國際面對Omicron的經驗來看，疫情爆發後一個月案例數將登頂，二到三個月後逐步緩減。

昨天單日確診破千例，台灣林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰認為與清明連假、阿妹演唱會、聚餐以及各路不明感染源，加上病毒已經進入到家戶以及校園有關。他呼籲，民眾沒事或小病別跑醫院，減少染疫風險。

Omicron病毒現在不僅深入社區、家戶、校園，也竄進醫療院所，陸續有多家醫院傳出有醫護人員確診，台灣部立花蓮醫院三天內累計有103人確診，花蓮縣衛生局急著協助啟動居家照護、醫院降載，避免有更多院內人力感染，得隔離十天，影響醫院運作。

台灣既然要走向防疫新台灣模式，兼顧經濟與防疫，醫院染疫的管理應改變作法，醫護既然是高風險群，甚至可以採取預防性投藥因應。若未來疫情再釀多起院內感染，各家醫院持續關診，後續的分流恐將未戰先敗，指揮中心不只在藥物、疫苗布局上令人擔憂，連醫療資源的控制也如同在走高空鋼索。