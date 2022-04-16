台灣本土+1209首飆千例 陳時中：百萬都可能

台灣本土新冠病例單日新增首破千例，指揮中心指揮官陳時中 宣布，昨新增本土1209例，境外移入75例，共1284例，陳時中坦言，未來單日確診破萬例、累積病例破百萬例都有可能；由於近期美、加、紐、澳航線來台旅客採檢陽性率處低水平，且疫情亦趨緩，指揮中心昨宣布，4月18日0時起將從落地採驗改為唾液採檢，而東南亞、印度、南韓、中東及歐洲航線仍維持落地採檢。

高風險區域除北北基桃外，新增花蓮、高雄兩縣市，共六縣市。陳時中說，從各國經驗來看，現在最重要的不是染疫人數，而是確實做好減災、輕重症分流，並做好藥物、疫苗 及醫療準備。不過，各地陸續出現快篩存量不足問題，專家也擔憂台灣藥物不足。陳時中表示，個案數雖增加，不會犧牲太多正常生活，但打疫苗的要求會愈來愈強。

陳時中說，希望未來病例數增加時，各地方政府做好居家照護準備，加上原先輕症分流，以維持醫療量能。新北市前天啟動居家照護後，花蓮因醫院群聚案，加上新被列為高風險的高雄都有意願啟動，高雄昨天已提出申請，共有三縣市洽詢及申請中。

台北市長柯文哲則坦言「清零不可能」，未來確診數會慢慢上升，估計單日將破萬，北市已有病毒擴散至社區造成家庭感染的案例，會慢慢擴展，確診峰頂在哪很難預測。

此外，根據現行規定，落地採檢旅客入境後，會先接受快速核酸檢驗，半小時到1小時就能得知結果，陽性者將依症狀分流，輕症及無症狀前往加強版集中檢疫所，中、重症則送醫院。

至於非落地採檢的旅客，入境時須先進行檢疫申報，通關之須後接受唾液採檢，之後再搭乘防疫 車輛前往檢疫場所，檢驗結果於1天內可得知。若檢驗為陽性，也會實施輕症分流。指揮中心呼籲旅客，抵台時配合及遵守現行檢疫、防疫措施，以減少病毒傳播風險。

染疫孕婦的居家照護計畫，未滿36周以下住集中檢疫所，引發婦產科醫師疑慮。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在集檢所將安排每天健康關懷或婦產科醫師會診，也有綠色通道協助收治於醫院。