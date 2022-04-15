南韓解封降級 陳時中：台灣可能跟進　

台灣即將步入新防疫模式，指揮中心15日宣布18日起，取消自美加紐澳來台旅客落地採檢，只需唾液採檢，被視為政府逐步鬆綁防疫的一步。圖為一般入境旅客進行唾液採檢。記者季相儒／攝影

台灣本土疫情 快速攀升，南韓15日宣布未來解封降級、放寬管制，指揮中心指揮官陳時中 表示，南韓經過約兩個月痛苦時期，染疫率非常高，如今開放，台灣也可能跟進。專家表示，若要全面解封，要建立全民更好的免疫力，否則過程會很痛苦。

陳時中15日表示，南韓疫苗 施打率高，染疫率約三成，在若染疫率高、疫苗施打率足夠，且醫院量能充分的情形下，把新冠肺炎當作是流感化處理，「這方向是對的。」中研院生醫所研究員何美鄉說，接種疫苗無法達到群體免疫，要靠自然感染，如今台灣漸漸放鬆防疫管制，疫情也逐漸升溫，現在是合適的時機。

台大兒童醫院院長黃立民表示，從國際面對Omicron的經驗來看，疫情爆發後一個月案例數將登頂，二到三個月後逐步緩減。

15日單日確診破千例，林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰認為與清明連假、阿妹演唱會、聚餐以及各路不明感染源，加上病毒已經進入到家戶以及校園有關。他呼籲，民眾沒事或小病別跑醫院，減少染疫風險。

陳時中說，未來應有許多國家不再將新冠疫情列為第五類傳染病，染疫率逾三成的國家都有可能，如丹麥、冰島染疫率都超過一半，管制意義不大。

外傷醫學會前理事長簡立建建議，因應重症，醫療院所須盡速盤點量和設備。何美鄉舉例說，香港醫療能量崩潰，就是醫院收治太多輕症患者，疫情爆發後，大量染疫年長者無法住院，導致醫療量能崩潰，死亡人數上升，台灣現在輕中重症分流，就是很好的作法。「以Omicron的傳播能力，它一定會來，也一定擋不住。」大家要打滿疫苗，建立更好的免疫力，否則解封的過程會很痛苦。

何美鄉表示，「在抗疫的過程，台灣有這個機會，走在其他國家的後面，一定要想辦法把它做好。」目前台灣的優勢是天氣慢慢溫暖，病毒活動力降低，同時從其他國家經驗可避免錯誤。

吳昌騰表示，最近急診已有不少兒童確診案例，以日本數據來看，幼兒染疫後發燒比率高，占八成，一到四歲染疫兒童近一成會出現熱痙攣。

黃立民說，兒童也可能出現腸胃道症狀，家長應多注意，有症狀就先快篩，若陽性則盡快就醫。

何美鄉日前推估，台灣的疫情高峰期恐會有百萬人染疫，不過超過半數無症狀，只需要注意醫療量能就可以。黃立民則表示，台灣透過各種「減災」的方式延緩病例數登頂的時間，相對付出的代價是「疫情時間會拉長」。

簡立建表示，單日確診破千例只是起頭，案例數將不斷攀升，醫院須盡速盤點設備，不只有病床，還有呼吸器等，若累計兩百萬人染疫，呼吸器大約就需要四千台，需盡快盤點準備。