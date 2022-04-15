台單日確診首度破千 新增本土1209例 部花醫院群聚激增

15日確診案例數目為1209。（圖：指揮中心提供）

指揮中心今公布新增本土個案1209例、境外移入75例（包括落地採檢68例、居家採檢7例），共1284例COVID-19確定病例。新增本土個案分布19縣市，依舊是新北328例，緊接著是桃園290例、花蓮146例、台北140例、高雄58例。近日部立花蓮醫院發生群聚而導致個案激增。

指揮官陳時中 表示，今天病例比前兩天成長很多，境外相對較低，各縣市都增加很多個案。原先北北基桃為高風險區域，今天增列花蓮、高雄為高風險區域。

陳時中說，目前新北啟動居家照護，今天高雄有來申請，希望盡快啟動，在病例數增加情況下，希望各地方政府也來準備，花蓮現在也說也願意啟動，居家照護準備好，對於輕症分流有幫助，希望在疫情 大的狀況下，維持醫療量能。

指揮中心表示，今日新增之1209例本土病例，為548例男性、660例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月30日至4月15日，其中包含710例為無症狀感染。個案分佈為新北市(328例)，桃園市(290例)，花蓮縣(146例)，臺北市(140例)，高雄市(58例)，基隆市(48例)，宜蘭縣(40例)，臺中市(33例)，臺南市及臺東縣(各22例)，屏東縣(21例)，新竹市(18例)，苗栗縣(16例)，新竹縣(15例)，嘉義縣、雲林縣及彰化縣(各3例)，嘉義市(2例)，南投縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、31例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南 (12例)，澳大利亞(2例)，印尼、德國、英國、法國、日本及香港(各1例)移入，另55例調查中。入境日介於今年3月26日至4月14日。

指揮中心指出，今年4月14日公布之案30070境外移入病例，經疫調後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計7591631例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7559513例排除)，其中31857例確診，分別為9448例境外移入，22355例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案30047為重複個案，改列空號)，累計190例移除為空號。2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。