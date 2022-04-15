40多歲女打AZ併發血栓 獲賠250萬創紀錄

一位北市40多歲女性接種AZ疫苗後，出現血栓合併血小板低下症候群，獲賠250萬台幣。（本報系資料照片）

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組3月24日召開第176次會議，共審議45件新冠疫苗 接種受害救濟申請案，其中七案核准救濟，當中金額最高的為250萬（台幣，下同，約8.6萬美元），是一位北市40多歲女性，接種AZ疫苗後，出現血栓合併血小板低下症候群，250萬元是目前非死亡個案中，核定救濟的最高金額。

核定救濟的七案，包括莫德納 兩案，分別救濟50萬元、5000元；AZ疫苗有五案，分別救濟10萬元、15萬元、250萬元、3萬元、4萬元。

指揮中心發言人莊人祥表示，此次通過救濟的AZ疫苗接種案件，有四件都是血栓併血小板低下症候群，一件為免疫性血小板低下症。

其中，北市40多歲的陳姓女子接種疫苗後13天因頭暈、全身無力及頭痛等情形就醫，血液檢驗結果、腦靜脈竇血栓、肝靜脈血栓合併蜘蛛網膜下腔出血，全都符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現。莊人祥表示，由於她沒有其他慢性病可能導致此症，專家判定與疫苗相關，核定救濟250萬。

接種莫德納的兩案，其中一案是接種六天後發生心因性猝死，因無其他病史可解釋死因，無法排除與疫苗關係，所以核予救濟50萬元。另一案則在接種四天後發生全身性皮疹及過敏 性蕁麻疹，雖無法排除與其他外傷用藥有關，核予救濟5000元。