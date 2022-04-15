我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

40多歲女打AZ併發血栓 獲賠250萬創紀錄

記者邱宜君／台北15日電
一位北市40多歲女性接種AZ疫苗後，出現血栓合併血小板低下症候群，獲賠250萬台幣。（本報系資料照片）
一位北市40多歲女性接種AZ疫苗後，出現血栓合併血小板低下症候群，獲賠250萬台幣。（本報系資料照片）

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組3月24日召開第176次會議，共審議45件新冠疫苗接種受害救濟申請案，其中七案核准救濟，當中金額最高的為250萬（台幣，下同，約8.6萬美元），是一位北市40多歲女性，接種AZ疫苗後，出現血栓合併血小板低下症候群，250萬元是目前非死亡個案中，核定救濟的最高金額。

核定救濟的七案，包括莫德納兩案，分別救濟50萬元、5000元；AZ疫苗有五案，分別救濟10萬元、15萬元、250萬元、3萬元、4萬元。

指揮中心發言人莊人祥表示，此次通過救濟的AZ疫苗接種案件，有四件都是血栓併血小板低下症候群，一件為免疫性血小板低下症。

其中，北市40多歲的陳姓女子接種疫苗後13天因頭暈、全身無力及頭痛等情形就醫，血液檢驗結果、腦靜脈竇血栓、肝靜脈血栓合併蜘蛛網膜下腔出血，全都符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現。莊人祥表示，由於她沒有其他慢性病可能導致此症，專家判定與疫苗相關，核定救濟250萬。

接種莫德納的兩案，其中一案是接種六天後發生心因性猝死，因無其他病史可解釋死因，無法排除與疫苗關係，所以核予救濟50萬元。另一案則在接種四天後發生全身性皮疹及過敏性蕁麻疹，雖無法排除與其他外傷用藥有關，核予救濟5000元。

疫苗 莫德納 過敏

上一則

被疑辦藍不辦綠 邢總長的「升官模式」？

下一則

台單日確診首度破千 新增本土1209例 部花醫院群聚激增

延伸閱讀

指揮中心：台灣單日確診破千破萬都可能 長輩快打疫苗

指揮中心：台灣單日確診破千破萬都可能 長輩快打疫苗
自我監測從3天變4小時 藍委批陳時中「特權」

自我監測從3天變4小時 藍委批陳時中「特權」

王喜採檢鼻傷流血 陳時中：來者是客 有管道申訴

王喜採檢鼻傷流血 陳時中：來者是客 有管道申訴
港星王喜抵台PCR戳到爆血 口罩染血畫面驚悚

港星王喜抵台PCR戳到爆血 口罩染血畫面驚悚

熱門新聞

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

2022-04-06 20:51
法務部行政執行署花蓮分署將於12日拍賣吉安鄉的兩筆土地，因毗鄰公墓，土地上現有42座墓基。（圖：花蓮分署提供）

積欠千萬遺產稅 他名下千坪農「墓」地遭法拍

2022-04-08 00:15
彭明敏（前右）。（本報資料照片）

「台獨教父」彭明敏離世 享耆壽98歲

2022-04-07 20:46
UH-60M直升機。（本報資料照片）

拒除役艦艇、不買阿帕契 台對美軍購首提「4不」

2022-04-12 02:28
台灣外交部。報系資料照片

台外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

2022-04-12 09:25

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創