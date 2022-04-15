缺救護車 確診客桃機苦熬8小時 不能喝水進食

落地採檢陽性旅客疑無足夠的救護車後送，由檢疫人員帶隊，從D7候機室經入境長廊步行至D8候機室。（記者黃仲明／攝影）

台灣疫情 升溫，桃園機場防疫 也出現漏洞，12日下午4時30分一架外籍航空公司長程航班抵台後，落地採檢發現六名確診旅客，卻因救護車不足，確診者在機場等候八小時，直到13日凌晨0時20分才被載往隔離檢疫所。近來因機場缺救護車，常只剩一輛穿梭，延後送確診者時間，地勤人員憂增加染疫風險。

最近境外移入個案持續維持在100多例個案，但知情人士透露，疫情爆發後，機場幾乎無救護車直接後送確診旅客，地勤人員陪同等待時間拉長，恐增傳染風險。

指揮中心發言人莊人祥表示，台灣疫情多，救護車確實不是太充裕，接下來會檢視載運量。有時落地採檢陽性人數較多，未來會請機場同仁嚴格控制，在四小時內想辦法找交通工具載運落地採檢陽性者。

知情人士指出，一般情況下，入境採檢陰性的旅客離開機場約耗時2.5小時，採檢陽性旅客則是5.5小時；但現在因後送救護車嚴重不足，旅客從下機採檢、確認陽性到後送離開機場就花了八小時，期間旅客跟地勤人員都不能喝水進食，更不要說旅客離開機場之後，還有從機場到中南部隔離場所的車程，旅客從飛機抵台到隔離場所，可能長達十幾個小時。

航空業者無奈表示，依原來規畫，確診旅客可以從空橋前往機坪搭乘救護車直接載至隔離檢疫場所。但現在無救護車可以後送，地勤人員被迫陪同到旅客離開，長時間接觸確診者也增加感染風險。

桃園機場航空公司聯席會表示，入境確診者應立即送往隔離場所，不能因沒有交通工具，就延長停留在機場時間。