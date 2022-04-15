本土+874 全台居家照護擬下周上路

新北市啟動居家照護，市長侯友宜表示，疫情已進社區感染，保有醫療量能、照顧中重症及高危險族群才是目標。（記者劉懿萱／攝影）

台灣疫情 持續增溫，昨新增874例本土個案，本土單日確診數再創新高，並有108例境外移入，無死亡案例；新北市昨啟動居家照護計畫，指揮中心研擬最慢18日起全台一同上路，但最後施行日期將待正式公布。

新北市昨率先啟動居家照護，市長侯友宜表示，疫情已進社區感染，保有醫療量能、照顧中重症及高危險族群才是目標。新北經過幾天試運轉，目前已收治150人居家照護，有民眾認為在家比較安心。指揮官陳時中表示，要推展到其他縣市仍需與地方政府溝通，盼高風險地區盡早推動。

衛福部昨由石崇良與各縣市政府召開醫療應變會議，石崇良表示，已針對確診者居家照護執行細節討論。衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬指出，現在所有新冠藥物都是緊急使用授權，須醫師開立處方才能使用，使用前須有醫護在場，如醫院、加強版集中檢疫所等。

指揮中心昨調整醫院收治條件，以中重症、70歲以上、進行血液透析（洗腎）、懷孕36周以上的確診者為主。其餘個案則是送至加強版集中檢疫所、防疫 旅館、居家照護為主。若有實施居家照護的縣市，65至69歲者需居住集中檢疫所。

花蓮縣全縣國中小及幼兒園今預防性停課一天，昨晚更宣布原訂明天登場的全國中等學校運動會延後舉行。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，目前兒童確診案例有1604位，如果以萬分之一致死率計算，估計會有十多名兒童死亡，兒童接種疫苗 仍是「利大於弊」。

他指出，以新加坡、美國等放寬防疫政策國家來看，疫情流行曲線從上升到下降需近半年，估台灣疫情到9月才會趨緩，再遲一點將到年底前。

因與家人用餐而接觸確診者的蔡英文總統昨天解除居家隔離，今天起自主健康管理七天，恢復公開行程。

昨新增874例本土個案分布於19縣市，以新北360例居冠，其次為北市164例，桃園87例，基隆60例，花蓮46例，高雄42例。

昨天再增一名中症個案，為本國籍60多歲男性，本身有慢性精神疾病史，未接種過疫苗，目前病況穩定住院隔離。中重症患者累計19例，當中有六人未接種疫苗。

新北昨啟動居家照護，指揮中心也宣布調整輕重症分流原則，除了加入居家照護模式以外，未來醫院收治條件以中重症、70歲以上、血液透析（洗腎）、懷孕36周以上者四類對象為主，其餘確診個案以收治集中檢疫所、防疫旅館、居家照護為主。