台快篩劑即起徵用 在野籲願者免費

台灣疫情升溫，快篩試劑需求量大，指揮中心將大量採購。（本報資料照片）

台灣昨新增874例本土個案再創新高，疫情 多點爆發，快篩試劑需求量大增，行政院長蘇貞昌昨宣布徵用快篩試劑，除大量進口也協助台廠生產，盼每月可達四千萬劑。指揮官陳時中 表示，目前快篩劑透過5個管道發放，將朝「量足價穩」方向提供；國民黨 團則要求，中央既然可取得每劑59元快篩試劑，應免費提供給願意快篩的民眾。

本報系聯合報報導，台灣快篩試劑價格在300至360元（台幣，下同，）之間，比鄰近各國貴三到五倍，因應國人快篩需求提升，行政院長蘇貞昌昨宣布徵用快篩試劑，除大量訂購也協助大量生產，盼數量可達到每個月4000萬劑。衛福部表示，將參考「口罩實名制」作法，讓民眾採健保卡登記購買，在一定時間內以平實價格取得。

國民黨立院黨團昨質疑中央流行疫情指揮中心的應變腳步追不上情勢變化，從輕症的居家照護、藥物及快篩試劑的供應、各級學校如何停課、試劑價格到入境管制標準，都令地方無所適從，「新台灣模式」防疫作為真準備好了？黨團要求蔡政府，將快篩試劑價格壓低到民眾可以負擔的價格，減輕民眾負擔。

輕重症分流 徵用快篩試劑 製表／醫藥組【作者：陳玉昭，日期：2022-04-15，數位典藏序號：20220415000855014】

陳時中表示，目前公費家用快篩發放條件是為防疫，共分為五個層次，首先是到定點診所就醫，且有呼吸道等症狀的病患，醫師評估後給予有必要快篩的人。陪同幼兒的看診者，若經醫師判斷也可發放，但不可代家人領取。

其次，指揮中心會在高風險區域發放快篩試劑，如在疫情熱區或熱點，讓地方政府適當運用；三是民眾可到市面上購買，未來會採實聯制方式提供；四是發放給進行自主企業管理的企業，讓員工快篩；第五、居家檢疫、居家隔離者有需要的也由公費發給。陳時中強調，指揮中心現在採取多重管道發放，因應未來疫情再起，要準備更多的快篩試劑，往後每個月將購買四千萬劑，並做適當分配，朝「量足價穩」的方向來提供快篩試劑。

國民黨團總召曾銘宗表示，市售快篩劑價格過高，政府未能全面提供民眾公費快篩試劑，空有口號，配套卻沒到位。

副書記長謝衣鳯表示，基層醫療診所反映，近期內看流感人數愈來愈多，若民眾以感冒名義到診所篩檢或拿藥，指揮中心未給予對快篩的規定，地方診所無所適從，中央既然可取得每劑五十九元的快篩試劑，應釋出讓願意主動快篩的民眾免費取得。

針對台灣快篩試劑價格在300至360元之間，比鄰近各國貴三到五倍，國民黨立委馬文君要求政府供應100元以下平價試劑外，也要求疫情指揮中心依法究辦是否有中間商盤剝發國難財。