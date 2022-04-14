台灣快要破千 單日新增本土確診874例 再創新高

(圖:指揮中心提供)

中央流行疫情 指揮中心今公布新增982例COVID-19確定病例，分別為874例本土個案及108例境外移入(75例為航班落地採檢陽性)。另確診個案無新增死亡。

今新增874例本土個案，108例境外移入，其中落地採檢75例、居家採檢33例。本土確診個案縣市分佈，包括新北360例、台北164例、桃園87例、基隆60例、花蓮46例、高雄42例。今日共有19縣市新增確診者。

指揮中心表示，今日新增之874例本土病例，為450例男性、423例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2022)年4月2日至4月14日，其中包含467例為無症狀感染。個案分佈為新北市(360例)，台北市(164例)，桃園市(87例)，基隆市(60例)，花蓮縣(46例)，高雄市(42例)，台中市(25例)，新竹縣(23例)，台南市(19例)，宜蘭縣(15例)，新竹市(11例)，屏東縣(5例)，台東縣(4例)，南投縣、彰化縣及苗栗縣(各3例)，嘉義市(2例)，雲林縣及嘉義縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為50例男性、58例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南 (16例)，泰國 (3例)，澳大利亞(2例)，日本及美國(各1例)移入，另85例調查中。入境日介於今年3月17日至4月13日。

指揮中心指出，今年4月13日公布之案29450本土病例，經疫調後，個案於今年4月2日自越南入境，改判為境外移入病例。