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台灣快要破千 單日新增本土確診874例 再創新高

記者許政榆、沈能元、邱宜君／台北報導
(圖:指揮中心提供)
(圖:指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今公布新增982例COVID-19確定病例，分別為874例本土個案及108例境外移入(75例為航班落地採檢陽性)。另確診個案無新增死亡。

今新增874例本土個案，108例境外移入，其中落地採檢75例、居家採檢33例。本土確診個案縣市分佈，包括新北360例、台北164例、桃園87例、基隆60例、花蓮46例、高雄42例。今日共有19縣市新增確診者。

指揮中心表示，今日新增之874例本土病例，為450例男性、423例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2022)年4月2日至4月14日，其中包含467例為無症狀感染。個案分佈為新北市(360例)，台北市(164例)，桃園市(87例)，基隆市(60例)，花蓮縣(46例)，高雄市(42例)，台中市(25例)，新竹縣(23例)，台南市(19例)，宜蘭縣(15例)，新竹市(11例)，屏東縣(5例)，台東縣(4例)，南投縣、彰化縣及苗栗縣(各3例)，嘉義市(2例)，雲林縣及嘉義縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為50例男性、58例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(16例)，泰國(3例)，澳大利亞(2例)，日本及美國(各1例)移入，另85例調查中。入境日介於今年3月17日至4月13日。

指揮中心指出，今年4月13日公布之案29450本土病例，經疫調後，個案於今年4月2日自越南入境，改判為境外移入病例。

確診分流納入居家照護，指揮中心14時記者會說明，左起教育部主任秘書廖興國、疫情監...
確診分流納入居家照護，指揮中心14時記者會說明，左起教育部主任秘書廖興國、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、台北榮總院長陳威明、台大醫院醫師李秉穎。後排左起醫療應變副組長羅一鈞、發言人莊人祥。(記者許政榆／攝影)

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