新聞評論／台灣抗疫是場魷魚遊戲 隨人顧性命

蔡政府的防疫政策，仿若是一場魷魚遊戲，隨人顧性命。(本報資料照片)

御用記者上周才替小英新編防疫 神話，宣稱早知會大流行，諷刺的是，春假防疫會議前，她已接觸一名宣稱是「家人」的染疫者。更令人無言的黑色笑話是，就算早知道也沒用，取代PCR的快篩試劑還沒整隊上戰場，負責徵收的政院副揆沈榮津也被確診者接觸，徵用規定因他被居隔而無法定案。

最新版防疫神話裡，生技大神繼去年諭示「土製疫苗 」抗中保台後，今年下達的敕令是「重症清零，輕症控管」，總統有如廟董解籤般公諸於世。口號響亮卻欠缺路徑，人民根本不知從何作起。其實連官員也是霧煞煞，不然教育部長為何至今搞不定小學生停課規定？

生技大神的指令，實為因應大選的金蟬脫殼計。趁著變種病毒圍堵不及，讓疫調和核酸檢測順勢退役，把防疫責任丟包地方政府和民眾，也好讓阿中轉身選市長。捉病毒的大事換快篩試劑上場，指揮中心只留下小金庫功能，以備年底大選為綠營屯糧。

台灣的防疫成績建立在「不篩不確診」之上，公權力管制疫調篩檢 量，後來篩檢下放大醫院後，藉高價抑制需求，醫院也樂得配合賺錢。現在改由快篩試劑擔綱，更需控管篩檢量，以免篩壞防疫成績及大選。於是就有阿中「尊重市場」之說，「以價制篩」取代指揮中心宏觀調控。若非民怨再起，行政院怎可能火速研議徵調快篩劑？

諷刺的是，行政院研議的還是價格問題，除了以價制篩，還得保障國內外業者獲利，蘇內閣根本不關心如何讓民眾用最便捷方式取得試劑，也不在意如何推動群體有序快篩，建立社區防護網。臨時徵調快篩劑也打臉「輕症控管」之說，快篩不普及，如何控管輕症？根本連染疫都不自知。

新冠疫情第三年，口罩疫苗快篩試劑，無一不是爆發才調貨，指揮中心有千萬特別預算，卻辦不了事，背後都是貓膩。去年高端妖股傳奇，本週又在快篩劑業者重演，政院還沒宣布徵收，週一一大早股市群妖四起，陸續跳空漲停。強勢表態不知是否與上週密會徵收有關。蔡政府防疫顧經濟護市場，相信會在大選時得到回報。

在不疫調、少篩檢的原則下，重症輕症只是醫院統計的數字結果，更多的人可能因其它病因亡故，或者暗自居隔吃感冒藥康復，甚至不藥而癒。當社區裡潛藏著許多居隔者，自主快篩受經濟因素無法普及，「新台灣模式」就是一場魷魚遊戲，隨人顧性命。