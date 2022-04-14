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紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

校園停課新標準 六都採「滾動調整」

台灣新聞組╱台北14日電

中央放寬學生染疫停課標準，多位縣市首長有不同意見，也不理教育部要求不同做法須報部審查要求，出現一國多制狀況。除雲林、南投、金門決定國小以下學幼童維持2例確診就全校停課的舊制，六都等多數縣市將視疫情彈性滾動調整；新北由校長決定，高風險就採線上教學，台北市也表示，幼兒園有一確診就可能全園停止托育。

教育部長潘文忠昨證實，國教署已主動跟部分縣市溝通，強調校園防疫跟停課標準都有跟指揮中心交換意見，未來若有必要，會再滾動修正；指揮官陳時中則說，「有意見請向教育部反映」，國民黨立法院黨團昨呼籲，應以有無施打疫苗做界線，盡快補充訂定12歲以下學童停課標準。

「停課標準不是一成不變，兩人確診也能停課」。桃園市長鄭文燦表示，大原則是要沒風險，有風險還是要停課，如疫調發現跨班活動出現足跡很多，兩人以上確診也可能全校停課。台南市長黃偉哲也認為，十二歲以下未打疫苗，可用較嚴格標準。

新北市長侯友宜表示，除尊重中央一致性標準，也要考慮健康、經濟等因素，新北有些彈性應變，由校長當總指揮官，評估低風險就採取實體上課，高風險就採線上上課。

北市副市長黃珊珊說，國小狀況多，按原標準「大概過沒幾天全市都要停課了」。台中市長盧秀燕指出，不少家長擔心疫情在校園蔓延 ，教育局會找教師及家長團體研議停課標準。

教育部 疫情 疫苗

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