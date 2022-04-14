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紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

台灣本土+744飆史上最高 疫情延燒19縣市

台灣新聞組╱台北14日電
疫情延燒，本土確診數連日創高，不少民眾被匡列居隔，面臨生活困境。(記者蘇健忠／攝影)
疫情延燒，本土確診數連日創高，不少民眾被匡列居隔，面臨生活困境。(記者蘇健忠／攝影)

本土個案昨增744例，創下新冠疫情爆發兩年多來的單日新高紀錄，境外移入增189例，單日累計增933例個案，直逼千例。中央疫情指揮中心指揮官陳時中預估疫情發展趨勢，「現在還算初期發展」，台灣新冠肺炎有效再生數（Rt值）為2，疫情發展會很迅速，「破萬例有可能，要看疫情發展」。

陳時中分析最近疫情走向，連續三天單日400多例，接著500多例，昨日增700多例，「往上趨勢一定的，但高點在哪很難預測，任何都有可能性。」台北市長柯文哲則估計這場防疫仗起碼要打四個月。

昨傳出台北市一名染疫國小學童病情嚴重，住進加護病房，可能是全台首例中重症兒童病例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，校方依規定執行防疫措施，採取必要停課，該個案可能仍在審查研判階段。

國小學童因沒打疫苗讓家長對最新停課標準有疑慮，部分縣市更表明不跟進，立委蔣萬安昨要求衛福部提出配套，研議5至11歲孩童接種疫苗。陳時中表示，近日將召開專家會議，討論幼兒接種疫苗，並透露幼兒劑型疫苗採購已進入最後談判階段。

指揮中心發言人莊人祥證實，食藥署正審查輝瑞疫苗、莫德納疫苗的緊急使用授權。

疫情除了燒進校園、營區，南北「娛樂圈」疫情持續擴大，歌手阿妹演唱會也再有歌迷確診，北、中、南、東都出現醫護傳播鏈，昨天全台19縣市都有疫情，新北增264例最多，新北市長侯友宜觀察，新北篩檢陽性率從前天0.94增為昨天的1.35，疫情有向上趨勢；市府也表示，如果全台每日本土破千例確診，新北將不公布足跡。

是否再縮短入境檢疫天數？陳時中說，時機還沒到，這要看雙方疫情對等性，「如果該國疫情跟我們一樣或更輕，可考量再放寬」。

全台疫情升溫連環爆，帶動民眾對防疫保單需求大增，使得多家產險公司網站當機、啟動分流投保，甚至掀起一波防疫保單停售潮，光是4月以來，截至13日，已有南山、國泰、明台、泰安、中信產險等共計五張保單下架，另外，泰安產險兩張傳聞於4月15日下架、和泰產險一張保單5月1日暫停收件，而泰安產險強調，目前還在評估中。

疫情 疫苗 陳時中

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