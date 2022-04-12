台灣首位立委染疫 廖國棟陰轉陽

台灣行政院傳出三名司機確診後，立即在院內設置篩檢站，針對員工進行快篩。記者蘇健忠／攝影

台灣本土疫情 持續升溫，國民黨立委廖國棟12日PCR檢測「陰轉陽」確診，成為新冠肺炎疫情爆發後，首位確診的立法委員。立法院長游錫堃上周重申，只要有2個立委染疫，就會採取視訊會議。政治圈疫情延燒，針對廖國棟確診是否造成新一波衝擊，衛福部長陳時中 表示，「目前看起來是穩定的」。

清明連假期間，廖國棟辦公室傳出2位助理確診，但廖國棟與其他助理為快篩陰性，當時廖臉書發文曾提到「陰轉陽的情況也極為常見」，12日上午傳出廖確定由陰轉陽，立法院也加強廖辦所在的中興會館防疫 措施。

民眾黨立委蔡壁如12日質詢時指出，立法院研究8樓有人員確診已有採取管制，其他樓層是否也要快篩？衛福部長陳時中答詢表示說，「有委員確診，但是陰轉陽，不會對疫情造成新一波衝擊」。

國民黨立委鄭正鈐問，未來針對國會及行政部門的防疫應對措施，指揮中心有無更積極作法？陳時中說，目前仍照基本防疫原則，但他也建議立法院要設防疫長自主應變，每個委員辦公室要有負責人，若出現確診案例就能積極聯絡。

至於行政院前天確認3名駕駛確診，副院長沈榮津和副秘書長何佩珊等人已居家隔離。行政院長蘇貞昌12日受訪表示，政院開篩檢站，政院也提供快篩劑給需要同仁，院內所有人員未再發現有人確診。

廖國棟12日日上午從台東送至台大醫院住院治療，外界質疑特權。指揮中心發言人莊人祥表示，依現行規定，65歲以下輕症感染者安排在集中檢疫所，但廖委員年齡超過65歲，因此安排就醫。