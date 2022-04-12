本土連3天破400 疫情燒進行政院 學校淪重災區

行政院三名駕駛確診，11日加強消毒清潔，並設立篩檢站協助可能接觸者採檢。（記者邱德祥／攝影）

台灣疫情 持續延燒，昨天新增本土個案439例、境外移入191例，總確診人數達630例、本土與境外移入個案均創今年新高；此波疫情不但燒進總統官邸、立法院、監察院，行政院三名駕駛也確診，行政院副院長沈榮津與副秘書長何佩珊居家隔離，採檢均陰性；行政院長蘇貞昌雖未與確診駕駛接觸，但昨天上午到醫院PCR採檢陰性。

行政院副院長沈榮津（右）在家隔離，採檢陰性，8日曾與蔡英文總統同台。（記者曾吉松／攝影）

連三天本土確診數超過400例，擴及18縣市，以新北市145例最多，其次為台北100例、基隆36例、高雄32例、桃園25例、花蓮21例等，指揮官陳時中表示，本土疫情維持在高點，有待觀察。

前天一架自越南入境班機，204名旅客中有48人落地採檢陽性，比率高達23.5%，指揮中心已請民航局了解航空公司是否落實旅客在登機前6小時快篩措施。

各級學校是重災區，昨天新增65名學生確診，其中大專校院16例、高中12例、國中6例、國小22例、幼兒園9例，累計確診2085人、全台237所學校停課。蘇貞昌認為輕症確診者增加，停班課及接觸者匡列與隔離要有統一標準，要求教育部研議放寬停課標準，近日公布。

確診個案變多，被匡列隔離人數也增加，昨日居隔管理中的人數達到3萬1322人。

439例本土個案 逾半無症狀

昨日的439例本土個案中，223例屬於無症狀感染，占比超過五成；昨新增一例中度症狀個案，為30多歲女性，無慢性病史，僅於今年初接種一劑疫苗 。4月6日檢驗陽性，Ct值16.9，血氧濃度曾低於94%，呼吸較喘，無明顯肺炎，接受瑞德西韋和氧氣治療，未住加護病房，病況穩定。

截至目前本土病例共3976例，其中3961例為輕症或無症狀，占99.62%，其餘15例為中重症個案，含13例中症、兩例死亡。

醫療應變組副組長羅一鈞公布中重症疫苗接種狀況，五人未接種，一人打過一劑AZ、一人打過一劑BNT 、二人打過二劑AZ、一人打過二劑BNT、一人打過二劑高端，三人為二劑AZ加莫德納，一人是二劑AZ加一劑BNT；至於兩例重症死亡個案則分別為未接種疫苗及打過二劑AZ。