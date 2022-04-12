快篩試劑被批貴 陳時中：政府將大量採購 以量壓價

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者侯永全／攝影）

台灣本土疫情 升溫，家用快篩需求大增，但每支快篩試劑售價300元（台幣，下同），價格明顯高於歐美各國，如經常篩檢，負擔不小。對此，指揮中心表示，不會介入採購，但擬定招標的基本價格，已與業者洽談中，盡速成立「快篩國家隊」；業者預估，如大量採購，並降低運送和庫存成本，未來每支試劑將降至100至150元。

對於民眾抱怨快篩試劑費用偏貴，指揮中心指揮官陳時中 昨日先稱，台灣快篩市場規模較小，因此較難壓低價格；但今天改口稱政府會把採購計畫做好，以量壓價，同時也會要求廠商降價，至少降至200元以下，未來快篩試劑會越來越便宜。

目前衛福部食藥署共核准羅氏、亞培等19家廠商進口家用快篩試劑，另核准福爾威康、台塑等五家本土生技業者快篩產品；至於快篩售價，則不屬於食藥署業務。

至於快篩試劑是否比照口罩 實名制，提供民眾購買？藥師公會理事長黃金舜表示，「快篩國家隊」即將成形，目前傾向徵用台灣自產試劑，進口試劑則留給自由市場方式運作。藥局執行口罩實名制經驗豐富，「就算這周快篩實名制上路，也沒有問題」。