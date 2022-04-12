德國100元、台灣300元…快篩試劑貴3倍 藍：發國難財

國民黨立院黨團11日舉行記者會，指台灣快篩試劑價格太貴，質疑是否有人在發國難財、賺黑心錢。（記者余承翰／攝影）

台灣疫情延燒，快篩試劑需求量大增，國民黨 立院黨團昨日舉行記者會，質疑台灣快篩試劑市場價格偏高，試劑一支要價300元（台幣，下同），是南韓、新加坡與多個歐洲國家的三倍，針對是否有不肖商人乘機賺黑心錢、發國難財，要求公平會介入調查，消基會也喊話「是該降價了」。

國民黨團書記長萬美玲指出，去年7月28日財政部關務署公告實施進口快篩試劑有免關稅措施，但台灣販售的快篩試劑一劑要價300元，德國僅售100元。她質疑，蔡政府在發送上標準不一，如基隆市是由指揮中心撥發給民眾使用，有些縣市則是局部公費發放，但大多數民眾要自行購買，「難道發送快篩試劑也有分藍綠縣市嗎？」

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團提出三主張，包含請公平會介入調查，價格不合理是否涉及聯合行為？並追究相關責任，以及廠商有無哄抬價格，請檢調依法查處；其次，一個月內公平會、衛福部如未積極處理，國民黨團將向監察院告發；快篩試劑及PCR試劑產量如有不足，請衛福部盡速檢討開放進口。

根據本報系掌握，快篩試劑成本價加上通路不到50元，為何會貴得這麼離譜？防疫 專家指出，因為快篩試劑是防疫物資，制定的價格有點像圖利廠商來幫國家防疫。

一名生技界主管透露，快篩試劑和驗孕棒的差別就是抗體不同，只是多了一支可能不到幾塊錢的採檢棒，歐洲的快篩試劑才幾歐元，沒道理台灣要300元，有人說是準確度的高低不同，那是騙外行人的。

他解釋，重點是誰能獲得認可，誰就可拿到單，從拿到病人的檢體、緊急使用授權等，都是各家廠商的角力，就怕技術性卡關，保護已經拿到門票的參賽者，廠商如何順利的過關斬將，背後都需要政治力量介入。

專家：有點像圖利廠商來幫國家防疫

中華民國防疫學會理事長王任賢說，在台灣所有藥品、醫療器材，都是由健保 署核價制定，核價原則是將各國的價格取一個平均數，健保署的核價是全球數一數二的便宜，但家用快篩試劑是食藥署核定的價格，因為是防疫物資，制定的價格有點像圖利廠商來幫國家防疫。王任賢解釋，這些防疫物資只要政府有徵用就會變得很貴，這是紓困條例濫用的問題，應該回歸到健保核價的機制。

快篩試劑業者、肽湛生技公司董事長陳丘泓則說，如果由台灣小規模在地業者開發家用快篩試劑，研發費加上管銷成本，一劑底價大概要60多元，大規模的醫材廠大概可以壓到40元、50元。陳丘泓表示，業界過去有很多都是在做流感快篩試劑，由政府以健保價採購，十年來都虧錢在做，要拿到認證、上架通路等，中間還有許多隱性成本，或許訂出300元甚至一開始500元的價格，是業界與官方協商後定下的共識，才能趁這一波打平之前虧損。