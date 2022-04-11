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台本土增439 總病例破600 疫情燒進政院

記者楊雅棠、邱宜君／台北報導
台灣行政院三名駕駛確診，11日加強消毒清潔，並設立篩檢站協助可能接觸者採檢。記者邱德祥／攝影
台灣行政院三名駕駛確診，11日加強消毒清潔，並設立篩檢站協助可能接觸者採檢。記者邱德祥／攝影

台灣疫情持續嚴峻，11日新增本土個案439例、境外移入191例，總確診人數破600例、本土與境外移入個案均創今年新高；此波疫情不但燒進總統官邸、立法院、監察院，行政院3名駕駛也確診，行政院副院長沈榮津與副秘書長何佩珊居家隔離，採檢均陰性；行政院長蘇貞昌雖未與確診駕駛接觸，但11日上午到醫院PCR採檢陰性。

越南班機 落地陽性23%

前天一架自越南入境班機，204名旅客中有48人落地採檢陽性，比率高達23.5%，指揮中心已請民航局了解航空公司是否落實旅客在登機前6小時快篩措施。

各級學校是重災區，11日新增65名學生確診，其中大專校院多16例、高中12例、國中6例、國小22例、幼兒園9例，累計確診2085人、全國237所學校停課。蘇貞昌認為輕症確診者增加，停班課及接觸者匡列與隔離要有統一標準，要求教育部研議放寬停課標準，近日公布。

居家照護 藥師送藥到府

確診個案變多，被匡列隔離人數也增加，4月11日居隔管理中的人數達到31,322人，指揮中心規畫輕症在家隔離照護避免危及醫療量能，居家照護醫療協助措施包括醫師遠距看診、藥師送藥到府，民眾可透過紙本或電子處方箋委請藥師調劑送藥到宅，或由親友代為領藥，但不包括公費使用的口服抗病毒藥物；另考慮中西醫合作治療，建置中醫會診平台，讓確診者使用「清冠一、二號」等中藥。

新北市11日搶先試辦無症狀或輕症確診個案居家照護計畫，確診者先由亞東等7家責任醫院電話評估健康狀況再分流到醫院、集中檢疫所治療或留在家中居家照護，市長侯友宜說，接下來邊境要開放，盼中央越早做越好，才不會讓醫療量能受衝擊。

增一名中度症狀 30多歲女性

台灣連3天本土確診數超過400例，擴及18縣市，以新北市145例最多，其次為台北100例、基隆36例、高雄32例、桃園25例、花蓮21例等，指揮官陳時中表示，本土疫情維持在高點，有待觀察。

439例本土個案中，223例屬於無症狀感染，占比超過5成；11日新增一例中度症狀個案，為30多歲女性，無慢性病史，僅於今年初接種一劑疫苗。4月6日檢驗陽性，Ct值16.9，血氧濃度曾低於94%，呼吸較喘，無明顯肺炎，接受瑞德西韋和氧氣治療，未住加護病房，病況穩定。

截至目前台灣本土病例共3976例，其中3961例為輕症或無症狀，占99.62%，其餘15例為中重症個案，含13例中症、兩例死亡。

醫療應變組副組長羅一鈞公布中重症疫苗接種狀況，5人未接種，1人打過一劑AZ、1人打過一劑BNT、2人打過兩劑AZ、1人打過兩劑BNT、1人打過兩劑高端，3人為兩劑AZ加莫德納，1人是兩劑AZ加一劑BNT；至於兩例重症死亡個案則分別為未接種疫苗及打過兩劑AZ。

試辦居家照護 新北怎麼做 製表／記者整理
試辦居家照護 新北怎麼做 製表／記者整理
台灣行政院副院長沈榮津（右）在家隔離，採檢陰性，8日曾與蔡英文總統同台。記者曾吉...
台灣行政院副院長沈榮津（右）在家隔離，採檢陰性，8日曾與蔡英文總統同台。記者曾吉松／攝影

疫情 疫苗 BNT

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