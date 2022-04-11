台連3天本土確診破400例 輕症在家隔離領藥方法公布

（圖：指揮中心提供）

台灣今天新增本土個案439例、境外移入191例，117例為航班落地採檢陽性。指揮中心指揮官陳時中 表示，本土疫情 維持在高點。

本土個案擴及18縣市，以新北市145例最多，台北100例次之，基隆36例。新增之439例本土病例，為216例男性、223例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年4月1日至4月11日，其中包含223例為無症狀感染。個案分佈為新北市(145例)、台北市(100例)、基隆市(36例)、高雄市(32例)、桃園市(25例)、花蓮縣(21例)、宜蘭縣(14例)、新竹縣(12例)、新竹市及屏東縣(各10例)、台中市(9例)、嘉義縣及台南市(各6例)、彰化縣(5例)、雲林縣(4例)、苗栗縣(2例)、嘉義市及台東縣(各1例)。相。

今日新增境外移入個案為96例男性、91例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(31例)、印尼(12例)、韓國(4例)、奧地利(3例)、德國、英國、澳大利亞及泰國(各2例)、日本、加拿大、義大利 、印度、寮國、香港、瑞典、法國及美國(各1例)移入，另124例調查中。入境日介於今年3月30日至4月10日。

輕症在家送藥方案如何進行，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

指揮中心統計，截至目前台灣累計2萬8040例確診，分別為8968例境外移入，1萬9018例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計145例移除為空號。

2020年起累計854例死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

輕症在家隔離怎領藥？ 藥師送藥到府或親友代領

此外，指揮中心日前公布「確診個案居家照護管理指引」草案，確診者及同住家人在符合條件下，即可在家進行隔離。至於如何送藥，指揮中心指揮官陳時中表示，建置多元遠距醫療方案，由醫師看診開立處方，民眾可透過紙本或電子處方箋由藥師調劑送藥到宅取得藥品，或親友代為領藥。

陳時中表示，考量未來感染個案將以無症狀或輕症居多，為強化輕重症分流，擴大收治量能，將視疫情發展及時啟動COVID-19確定病例居家照護，以強化疫情危機應變能力，保全我國醫療收治量能，保障病人就醫安全。

針對居家照護期間就醫需求進行討論，相關配套措施如下：

（一）24小時緊急醫療服務：

建構全天24小時緊急醫療諮詢平臺，與台灣急診醫學會合作，由急診專科醫師及專科護理師全天提供緊急醫療諮詢服務，利用網路科技建構健康益友APP，COVID-19確定病例居家照護個案可免費下載使用。

（二）多元遠距醫療方案：

1.民眾可循現行視訊診療模式，透過「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」

或撥打指定之視訊診療醫療機構視訊診療門診掛號專線，或上網至指定之視訊診療醫療機構網頁掛號，約定診療時間。

2.由本部提供COVID-19確定病例居家照護個案透過「健康益友APP」，進行門診視訊診療預約。

3.為因應COVID-19確定病例居家照護，得由縣市政府因地制宜指定責任醫院，劃定責任分區，提供門診視訊診療與關懷服務。

（三）確診個案居家照護隔離期間藥品取得方式：

建置多元遠距醫療方案，由醫師看診開立處方，民眾可透過紙本或電子處方箋由藥師調劑送藥到宅取得藥品，或親友代為領藥。

陳時中表示，藥物目前為止還是用公費的使用，不會直接發放，隨著藥物更充足或需要的人更多，會有更多元的發放管道。輕症居家照顧時，若藥師調劑諮詢送藥到府當然是藥師送，這在過去遠距醫療本來就有執行，透過不同管道開，地方政府也可以去規劃。