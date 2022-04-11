本土連2天逾400例全台淪陷 3.2萬人居隔創新高

新冠本土疫情連兩天破400例，居家隔離人數創今年新高。圖為在家隔離示意圖。（記者侯永全／攝影）

台灣新冠肺炎本土病例連續兩天破400例，居家隔離人數也急速上升，到9日為止居隔人數逾3.2萬人，三天增加1.7萬人並創今年新高。地方與中央已有共識，將啟動輕症居家隔離。

Omicron變異株的高傳播率，讓台灣隔離能量愈見困窘。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 昨天表示，去年以前每位新冠確診者平均匡列6.7人居家隔離，今年以來，每位新冠確診者平均匡列16.77人。他估算，若每天新增1000名確診，就有1.6萬人要隔離十天，需準備16萬間防疫旅館或集中檢疫所，「一定不可能做到」。

居隔人數3天翻倍 擬採輕症居家 製表╱楊雅棠、羅方妤

昨天新增431本土病例，陳時中表示，本土確診案例數和前一天差不多，不排除和假日檢驗較少、通報有關。昨天以新北市143例最多，其次為台北市67例。隨著確診人數上升，居家隔離人數也在一周內翻倍，從4月6日的1.5萬人上升至4月9日的3.2萬人，創下今年新高。為確保醫療量能，新北市昨天已舉行居家照護關懷中心試運行會議，待中央宣布，輕症居家隔離即可啟動。

新冠本土病例遍布18個縣市，之前本島唯一沒有病例的南投縣也新增兩例確診。隨著本土個案大增，中、重症個案也增加，昨新增四例中症個案，累計12例中症、兩例重症。

上周三天內居家隔離人數倍數成長，已達今年新高點，指揮中心發言人莊人祥指出，居家隔離人數還會愈來愈高。

陳時中說，輕症走向居家隔離是因應Omicron快速傳播和輕症特性而轉變的戰略思考。對於外界有人認為單日確診數破1500例才啟動居家照護，實在太慢。陳時中表示，地方若有意願試辦，中央將與地方一起合作。

陳時中表示，今年截至昨天為止共有本土案例3546例，其中3532人為輕症或無症狀、99.61%。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，新增中症個案中，最年輕為50多歲女性，有高血壓 與心臟病病史，未接種任何疫苗 ，已住院且使用氧氣和瑞德西韋治療。其他三位確診者為60至80多歲男性，分別接種二至三劑疫苗，皆出現輕微肺炎症狀，目前收治於一般隔離病房。