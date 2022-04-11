口服藥千人僅1份怎減災？陳時中：近日會有很多好消息

目前新冠口服藥平均每千人才備有一份，被指根本不足以減災，指揮官陳時中（中）說：「近日會有很多好消息」。（記者楊雅棠／攝影）

疫情 升溫，接種疫苗 、籌備能夠預防重症的抗病毒藥物成當務之急。指揮中心指揮官陳時中 表示，目前掌握輝瑞與默沙東抗病毒藥物共7200人份、瑞德西韋1萬6000人份，以目前染疫人數來看已經充裕；但目前正積極洽購更多藥物，希望達總人口3%所需用量，預估這兩天會有好消息。

國民黨立委溫玉霞昨指出，目前指揮中心僅備有2萬3500人份的口服藥，平均每千人才有一份，以目前的藥量，根本不足以減災，若疫情升溫，欠缺抗病毒的武器下，如何與病毒類共存？

溫玉霞質疑，疫情爆發多久了，為何藥物至今採買不足？指揮中心稱「因採買流程有很多審查程序」，不禁讓人想起去年呼吸器和疫苗採購一再拖拉延宕，搞到民怨沸騰才勉強放行。

陳時中指出，瑞德西韋使用方式為注射，目前有1萬6000人份，兩款抗病毒藥物都可用口服，輝瑞已有4699人份在手，將到貨1萬5200人份。默沙東則有3015人份在手，將到貨2016人份。

陳時中表示，目前正積極洽購更多藥物，目標是滿足總人口3%所需用量，預計這兩天就會有好消息。至於好消息是指已簽約的要到貨，還是談成了擴大採購合約？陳時中繼續賣關子，只說「會有很多好消息」。

陳時中表示，台灣完整疫苗接種率排名全球第27名，9日單日接種8萬3000多人，疫苗覆蓋率第一劑為八成三、第二劑為七成九、第三劑為五成二。65歲以上長者接種率，第一劑八成三，第二劑七成九，第三劑六成四。

由於BNT已無庫存，陳時中表示，目前已洽談新採購合約。指揮中心發言人莊人祥表示，目前青少年第一、二劑都打可接種莫德納，至於第三劑，專家上次會議決定暫緩實施，如有更多資訊，將再次召開專家會議討論是否接種。