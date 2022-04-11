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需求遽增 陳時中：籌組快篩國家隊

台灣新聞組／台北11日電
快篩需求大增，指揮官陳時中10日表示，地方隔離檢疫或疫情熱區所需的快篩試劑，都免費發放。圖為快篩示意圖。（記者鄭超文／攝影）
快篩需求大增，指揮官陳時中10日表示，地方隔離檢疫或疫情熱區所需的快篩試劑，都免費發放。圖為快篩示意圖。（記者鄭超文／攝影）

新冠肺炎病例數上升，近日快篩需求也大增，指揮中心指揮官陳時中昨天上午赴義光教會演講時表示，「快篩國家隊」已在準備中，免費發放快篩試劑「沒有問題」。

陳時中說，預計今、明兩天就會公布區域風險分級標準，地方隔離檢疫或疫情熱區所需的快篩試劑，都以公務預算購買，免費發放。

時代力量立委陳椒華日前指出，台灣快篩需求變高，試劑售價卻比國際高許多，呼籲行政院速籌組「快篩國家隊」，由政府發放免費試劑，以減輕人民負擔。

陳時中表示，現在還沒有「快篩國家隊」這個名稱，但中央籌備已久，也已先在基隆嘗試快篩模式，正努力讓快篩更普及、價格更親民。他指出，目前已有800萬劑家用快篩供應契約，也有供應平台，未來會將供應範圍做得更大。

陳時中表示，針對地方隔離檢疫所需的快篩試劑，都以公費預算整備中，目前新北市案例較多，若地方計畫針對熱區進行快篩，都可以來申請。今、明兩天就會公布風險分級標準，列入高風險區域的地方，若地方有計畫執行快篩，都可向指揮中心申請試劑，也可以直接運用快篩試劑共同供應平台。

陳時中在義光教會演講時指出，目前全台21縣市共有621家診所配置公費家用快篩，便利民眾取得。長興、泰博、寶齡富錦、亞培、必帝等五個快篩品牌已發展成熟、供貨穩定，且特異性高達99%。陳時中說，快篩偽陽性率已降低到接近PCR檢驗，適合當前環境，適合作為民眾自主應變與健康監測的工具。

時力北市議員擬參選人劉仕傑表示，市售快篩試劑一組三、四百元台幣（約10.4到13.8美元），一家四口快篩做一次需快2000元支出，且快篩不是只做一次就好，對經濟較弱勢的家庭來說，是一項負擔；若已染疫，而因無法負擔快篩價格，是否造成疫情擴散的幫凶？另位北市議員擬參選人陳志明也說，若能比照國際有百元快篩，可減輕學生打工族的負擔。

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