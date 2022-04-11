社交距離App取代實聯制 藍委憂電子監控傷害人民隱私權

新冠本土疫情連兩天破400例，指揮中心將推社交距離App取代實聯制，圖為北市信義商圈10日仍湧現大批逛街人潮。（記者侯永全／攝影）

本報系聯合報報導，因應Omicron的高傳播力，指揮中心指揮官陳時中表示，掃碼實名制發簡訊通知接觸者，速度太慢，將以自動化感應的社交距離App 取代實聯制，預計本周開始宣導，盼從機關團體先推動，將要求公務人員、企業下載，希望將社交距離App從現行600萬人下載使用，推廣到1200萬人以上，發揮接觸者自動報告警訊的功效。

對於天后阿妹一連12天的演唱會陸續出現確診者，陳時中表示，現在走的是正常生活下的防疫，所以正常活動不會任意取消，也因此希望大家都能下載社交距離APP，近距離接觸者才會收到通知，就不會一場演唱會就影響那麼多萬人；民眾也可做快篩把疑慮降到最低。

台北中國時報報導，對於陳時中將力推「社交距離App」至1200萬下載量，專家和國民黨立委質疑並憂心是「以疫情 之名，行監控之實」。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，社交距離App的目的是要疫調，也就是為了撲滅疫情而設計，類似概念的App中國大陸也有，但等真正要用的時候，疫情早已發生。因此政府根本無法藉由社交距離App防疫，若將來政府使用不當，恐引發資安疑慮。

據報導，王任賢分析，現在是指揮中心成立期間，任何以防疫之名的政策都可凌駕憲法，但指揮中心總有解散的一天。若要常規使用社交距離App，最好的方式還是透過立法院修法，由民意授權政府調用個資，否則就像街道的監視器一樣，被公權力拿來監控政治人物或人民。

國民黨立委李貴敏批評，從政府一開始的簡訊實聯制，就可以讓政府掌握使用者的足跡，如今又要推社交距離App，傷害人民隱私權。且有傳言在相關社交距離App程式內可能含有木馬程式，不只會搜集使用者的行蹤，還能看到使用者手機資料，有資安風險，行政單位須講清楚，才能讓民眾安心使用，避免有被電子監控疑慮。

國民黨立委李德維表示，從實名制登錄到社交距離App，其實監控已無所不在。現在疫情爆發，民進黨不斷推陳出新，搞一些花招與噱頭，只為了轉移民眾對疫情的焦點，而推出App就想說是對防疫有交代了。