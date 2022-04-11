黑白集／防疫迷思 兩岸都被上一個「成功」卡住

台灣新冠肺炎本土病例連續兩天破400例，指揮中心指揮官陳時中鬆口說「清零已不可能」。（本報資料照片）

在馬拉松比賽中，一開始就跑在隊伍前面的人，未必是最後的勝利者。進入第三年的抗疫也是如此，曾以嚴格「清零」表現優異的海峽兩岸，現在都陷入麻煩。台灣因為染疫激增，被迫一路放寬規定，乃至前後矛盾不斷。對岸更慘，2000多萬人的上海為一例重症嚴峻封城 ，導致許多人食物無以為繼，民怨滔天。

台灣抗疫最大的成功，就是發明了「口罩 實名制」及「口罩外交」，成功跑在隊伍前面。但一得意，就沒想到疫苗，接種只能仰賴捐贈，解封遙遙無期。中國大陸用封城和方艙醫院收拾了武漢疫情 ，也極自豪，但從此即陷入「封城上癮症」，不去想要如何走出漫長的防疫隧道。以上海的封控手法，民眾沒染疫就可能先餓死，要如何走下去？

沒錯，兩岸都被自己的「上一個成功」卡住了：台灣是口罩模範生，大陸是封城示範國。但疫情走到今天，還在用前一階段的思維抗疫，其實一點用處都沒有；因為現在要追求的是「脫疫」，而不只是「防疫」。

兩年多來，兩岸極力追求「清零」，眼裡除了「零」，沒有別的數字。最近陳時中鬆口說「清零已不可能」，這是政府追蹤足跡的速度已遠遠追不上病毒，只好放棄。但對岸還沒想通這點，以為憑著萬能政府的執行力，不惜壓垮經濟也要清零，難道不怕掐死自己？