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台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

台本土疫情增431確診 新北市新增143例最多

記者楊雅棠、邱宜君／台北10日電
台灣10日新增431例本土個案、144例境外移入個案，83例為航班落地採檢陽性。（圖：指揮中心提供）
台灣10日新增431例本土個案、144例境外移入個案，83例為航班落地採檢陽性。（圖：指揮中心提供）

台灣新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內今天新增431例本土個案、144例境外移入個案，83例為航班落地採檢陽性。本土個案以新北市新增143例最多，台北市新增67例其次。指揮中心指揮官陳時中表示，本土確診案例和昨天差不多，但不排除和假日檢驗較少、通報有關。

今日新增之431例本土病例，為209例男性、219例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年3月30日至4月10日，其中包含237為無症狀感染。個案分佈為新北市143例、台北市67例、桃園市45例、屏東縣31例、基隆市28例、高雄市26例、台南市20例、宜蘭縣14例、新竹縣及花蓮縣各13例、台中市8例、新竹市7例、嘉義市6例、雲林縣3例、苗栗縣、南投縣及嘉義縣各2例、台東縣1例。相關疫情調查持續進行中。

台灣10日新增431例本土個案、144例境外移入個案，83例為航班落地採檢陽性。...
台灣10日新增431例本土個案、144例境外移入個案，83例為航班落地採檢陽性。（圖：指揮中心提供）

今日新增境外移入個案為83例男性、59例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南31例、新加坡9例、印尼7例、馬來西亞4例、泰國3例、瑞士、美國、英國、澳大利亞及香港各2例、南非、馬拉威、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、馬爾地夫、法國及中國各1例移入，另73例調查中。入境日介於今年3月4日至4月9日。

台灣10日新增431例本土個案、144例境外移入個案，83例為航班落地採檢陽性。...
台灣10日新增431例本土個案、144例境外移入個案，83例為航班落地採檢陽性。（圖：指揮中心提供）

台灣10日新增431例本土個案、144例境外移入個案，83例為航班落地採檢陽性。...
台灣10日新增431例本土個案、144例境外移入個案，83例為航班落地採檢陽性。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計2萬7410例確診，分別為8777例境外移入，1萬8579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例，累計145例移除為空號。(案26259本土確定病例經後續檢驗陰性，故改列空號)。

2020年起累計854例死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

本土病例輕重情況。（圖：指揮中心提供）
本土病例輕重情況。（圖：指揮中心提供）

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