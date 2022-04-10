「重症清零」不能淪口號 專家：長者疫苗覆蓋九成才有可能

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，發獎勵催長輩施打，有點困難。（記者沈能元／攝影）

台灣昨增5例中重症確診個案，其中90多歲女性長者未接種疫苗 ，染疫後重症死亡，指揮中心昨宣布，65歲以上長者施打疫苗發放台幣500元（約17.3美元）以下衛教品措施，再延長到5月底。專家認為，發獎勵很難催出長輩施打，但仍然要做，因疫情 仍在社區擴散，長輩隨時都會被感染。也有專家憂心，若長照 機構等老人較多群聚場所被病毒攻陷，重症率一定會飆升。

「發獎勵催長輩施打，有點困難。」衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎認為，發放獎勵是一種刺激方法，但長者不願打疫苗原因很多且複雜，像行動不便、認為疫情不嚴重或顧慮疫苗安全性等，且媒體諸多報導與疫苗無關的死亡及疾病，即便專家已釋疑，是自然死亡背景下的巧合，多數與疫苗無關，長輩仍有先入為主印象。

李秉穎坦言，各國都碰到長者疫苗接種率低的瓶頸，各國政府也很苦惱，因長者屬於高危險群，一旦染疫死亡率極高。目前只能透過金錢獎勵、持續衛教，或看其他長官能否想出更好辦法。

3月7日起連3天新增確診數破500例，昨日本土個案增加442例，再創新高，而連日以來的疫情升溫，也催出疫苗打氣，相較上周單日約3至5萬，昨單日疫苗施打衝到12.6萬。

不過李秉穎憂心，出現疫情當然會增加接種率，但疫情擴散到社區，長者可能會被家中有活動力的人間接接觸而染疫，即便這些家人都打了三劑、無症狀，仍無法避免「帶病毒回家」傳給長者，且疫情還持續在社區擴散，是令人擔憂的。

新光醫院副院長洪子仁認為，國家政策喊出要「重症清零」，長者疫苗覆蓋率必須拉到九成以上，這不能只是一句口號，必須要有所行動。像南韓為提升長者接種，疫苗救濟補償要件採從寬原則、即時性發放，每人補助千萬韓元，約台幣數十萬元，催出九成覆蓋率，台灣可借鏡做參考。

洪子仁認為，「重症清零」政策必須要有層次進行，包括法令上疫苗補償要件寬鬆且即時、另外長照機構等老人群聚處應盡快接種疫苗，如同今新增一例重症死亡個案，90多歲的女性長者未接種疫苗，後續引發死亡，「一葉知秋」雖無法推論，但能看出未來走勢，若沒有行動，那「重症清零」將淪為口號。