中重症大增 獎勵長者接種 專家籲：高額補助提升覆蓋率

台灣本土案例近日每天創新高，疫情延燒帶動疫苗打氣，台北車站疫苗接種站9日大排長龍。（中央社）

台灣本土案例再創新高，昨增442例，境外增136例，並新增一例死亡案例，為90多歲女性未打過任一劑疫苗 。台灣長者約近二成一劑未打，指揮中心昨宣布，延長65歲接種疫苗台幣500元（約17.3美元）獎勵措施至5月底，盼長者盡速接種，但專家指出獎勵誘因恐有限，可借鏡他國，放寬疫苗救濟金等方式催打，盼覆蓋率能超過九成。

中重症案例昨新增五例，累計達10例，其中一例死亡，為Omicron疫情以來第二例死亡案例。案24458，為一名90多歲女性，具高血壓 、巴金森氏症慢性病史，並未打疫苗，於居家隔離期間因症採檢，4日確診，7日死亡。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡案例定序未出爐，推斷應為BA.2，與2月中首例死亡個案感染的80多歲女性，定序的BA.1不同。

另外，新增四例中重度個案，一人有高血壓病史、二人有心血管病史、一人有肺癌病史，都使用過瑞德西韋，目前仍在醫院治療，其中僅有二人打二到三劑疫苗。

羅一鈞表示，90歲以上年齡層未打疫苗致死率達二成五、80歲以上也有4.5％，中高齡長者一定要盡速接種疫苗，500元接種獎勵金措施將延長至5月31日。

新光醫院副院長洪子仁表示，國家喊出「重症清零」，長者疫苗覆蓋率須提升至九成以上，南韓為提升長者接種，疫苗救濟補償採從寬原則、即時性發放，每人新台幣數十萬元高額補助，催出九成覆蓋率，台灣可借鏡。重症清零政策須有層次進行，若再不行動，重症清零將淪為口號。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎說，國際透過獎勵催打均有困難，長者不打原因很多且複雜，長輩多有先入為主印象，但在沒其他好方法前，目前持續透過金錢獎勵催打。

境外移入個案136例中，有107例為航班落地採檢陽性，但越南 航班入境旅客陽性率仍高。指揮中心7日規定三家越南航空（越南、越捷、越竹）赴台旅客，除檢附搭機前二日內病毒核酸檢驗報告，還要「搭機前六小時內抗原快篩報告」，昨宣布擴大至「所有越南航線航班」，新制即起施行至5月6日。

蔡英文總統因與確診者於官邸用餐遭居家隔離，PCR篩檢為陰性。發言人莊人祥表示，若居隔過程出現症狀及解隔期滿後也會再行篩檢。但專家表示，總統或重要官員被匡列「多少享特權」，應針對特殊個案分析風險。