藍委籲蔡英文「別再死忠」 盡快補打mRNA疫苗

蔡英文在官邸居家隔離透過臉書報平安，表示透過電話掌握各項政務，並呼籲民眾提醒長輩趕快接種疫苗，大家動起來。（取材自蔡英文臉書）

本報系聯合報報導，蔡英文 總統因家人確診在官邸居家隔離，昨天下午她透過臉書向民眾報平安，表示健康良好，也持續透過電話聯繫，掌握各項政務；她昨早也聯繫指揮官陳時中 ，了解防疫整備、快篩試劑的量能和運用，並特別呼籲長輩要盡速完成疫苗 接種。

總統府發言人張惇涵說，蔡總統前天快篩及PCR檢測皆陰性，依指揮中心3月17日公布的最新相關指引，蔡總統於隔離期間，將在11日前再一次快篩，並於解隔日14日PCR檢驗；蔡總統在自主健康管理期間，將在16日和18日再兩次快篩，醫療團隊會判斷是否需要增加篩檢頻次，總統府也會適時說明。

台北中國時報報導，專家表示，蔡英文雖未檢出陽性，但仍有四分之一的感染機會，且她三劑疫苗都是打高端，對感染力強的Omicorn病毒，建議追打一劑mRNA疫苗。台大公衛學院教授詹長權在臉書發文分享美國一份研究報告，建議之前不是接種mRNA疫苗的民眾應加打1劑mRNA疫苗。

據報導，國民黨立委洪孟楷昨呼籲醫療團隊應盡速確認正、副總統體內抗體，有必要補打國際認證疫苗就快建議施打，「別再死忠了！別拿身體開玩笑，也別拿國家開玩笑！」這才是以身作則對抗病毒的最好方式。

對行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中昨晚免除6天的自我健康監測，專家認為若萬一總統今日確診，往前回推4天前，即6日防疫會議所接觸的對象，包含蘇、陳等就需改列居家隔離。

針對蔡英文的感染風險，衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成分析，從接觸日算起到前天為止，檢出陽性的機率有50％，但若到了昨日總統仍未檢出，則就只剩25％的感染機會，接下來應再接受採檢，次數多一些也沒關係，視政府安排而定。