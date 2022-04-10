新聞評論／「新台灣模式」上路 率先示範防疫「雙標」 管民不管官

行政院長蘇貞昌提出防疫、經濟並行「新台灣模式」，強調只要醫療量能能夠負擔，雖然確診數會增加也不必擔心，可以一步步穩健地來開放，過正常的生活。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌才說台灣防疫 世界第一，馬上就傳出疫情 燒進總統府，蔡總統因家人確診必須居家隔離，讓蘇貞昌自我感覺良好的防疫大內宣顯得格外諷刺。又由於官邸剛舉行完「總統級防疫會議」，確定「重症清零，輕症有效管理」的「新台灣模式」，與會的副總統賴清德、蘇貞昌與指揮中心指揮官陳時中 等接觸者，原應自我健康監測，卻很快就解除監測。「新台灣模式」上路，首先示範防疫雙標。

病毒不會分藍綠，但蔡政府的防疫政治會分藍綠，總統防疫會議被譏為「討論選舉，不是討論疫情」，整個防疫對策充滿濃濃政治味。而「新台灣模式」到底比海外防疫高明在那裡？疾管單位其實說不清楚，也讓地方政府鬆緊不一，各行其是。尤其指揮中心避談「與病毒共存」，只強調「減災」，因為「減災」是蔡總統欽定方向，可以彰顯政府能有效管理，不用「與病毒共存」，表面理由是民眾會鬆懈心防，其實是不願承認台灣嚴控的清零政策失敗，會危及陳時中的政治前程。所以陳時中承認「清零已不可能」，就是不願鬆口「與病毒共存」。

兩年多來，陳時中牢牢掌控記者會發言權，將自己形塑為防疫幹才，逐步墊高自己的政治行情。陳時中在勤跑的政治場上，透露疾管署副署長羅一鈞忙得沒空洗衣服的「秘辛」，恰恰說明陳時中的防疫光環，是踩在多少防疫人員辛勤血汗上的成果，而「基層忙防疫，長官忙跑攤」，更是「將帥無能，累死三軍」的寫照。

更大的問題是政治防疫雙標，不但缺乏邏輯，也會錯失有效管控的良機。從去年官方避談諾富特破口，反而公開強調萬華是破口，就已說明蔡政府防疫的政治考量，廻避綠營執政縣市長可能失政，想盡辦法要挑藍營執政縣市長的違失。當中央無法提升普篩量能，就避談普篩作為，甚至追究彰化普篩責任；等到基隆疫情上升，陳時中就發明「類普篩」模式援助基隆。但「類普篩」趕不上疫情發展速度，反倒讓民眾從搶口罩、搶疫苗進而變成搶快篩試劑。民眾要問的是，當全世界開始防疫鬆綁時，為何台灣人要過得這麼辛苦？

其實年初蔡政府考量到經濟發展與貿易需要，醞釀採行開放國門的防疫準備，但拒絕放寬國門與放鬆居隔天數最力的就是陳時中，因為一旦放鬆，必然造成確診數上升，也會波及到他參選的進程安排。陳時中期待能以「功成身退」的形象華麗轉身，為自己的政治行情加碼，只是人算不如天算，病毒不會配合陳時中的政治盤算，疫情更不會配合他的參選時程。陳時中政治考量越多，越容易在防疫政策上進退失據，反而可能成為他未來參選時引爆的地雷。

從與蔡總統開會官員不必自我健康監測的做法看來，指揮中心要求「接觸者的接觸者」必須自我健康監測三到七天，顯然是「欺負老百姓」。不過，「下民易虐，上天難欺」，陳時中可以喝紅酒唱歌沒事，柯文哲不戴口罩就要遭罰；防疫看顏色，管民不管官，怎麼也難讓人信服。

專家早就呼籲，防疫鬆綁是必然趨勢，但一定要提升疫苗覆蓋率和備妥抗病毒藥物，否則輕症難有效管理，重症也不可能清零，更別說要「共存」或「減災」了。但陳時中拖那麼久，還無法讓台灣做好準備。陳時中如果不能回到專業，務實地面對防疫新情勢，鎮日只會拿政治話術來糊弄，只怕連「減災」都做不到，將如何順利走上選舉路？這才是陳時中當前的最大危機。