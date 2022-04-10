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自我監測從3天變4小時 藍委批陳時中「特權」

台灣新聞組／台北10日電
國民黨立委曾銘宗質疑陳時中「防疫帶頭轉彎、雙標」。（記者曾學仁／攝影）
國民黨立委曾銘宗質疑陳時中「防疫帶頭轉彎、雙標」。（記者曾學仁／攝影）

蔡英文總統居家隔離，行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中身為「接觸者的接觸者」，原須自我健康監測，短短四小時內就解除。不過，教育部長潘文忠和基隆市長林右昌同為接觸者的接觸者，兩人卻被要求自我健康監測三天；陳時中昨解釋，接觸者的接觸者未自我健康監測案例「已經不可考」，總統採陰後就不具傳播可能性，自我健康監測就解除。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，病毒散播不會分官員或一般民眾，居家隔離與自我健康監測的標準應該全國一致，更何況政府要員應做防疫表率，如今「帶頭轉彎、雙標」，如何說服民眾遵守規定。台大兒童醫院院長黃立民說，總統或重要官員被匡列「多少享特權」，因涉及國家重大事務，但國家重要官員即使免除監測也應自我提高警覺，「畢竟牽涉人員、活動多，有任何異狀都要去篩一次」。

對於雙標質疑，指揮中心昨天先後由發言人莊人祥、陳時中出面「消毒」。陳表示，接觸者的接觸者沒有自我健康監測的案例，大概可以舉上上上百萬個人，那些人一大堆，已經不可考；總統接觸過確診者，被認為有風險，因此需要居家隔離，他與蘇揆是總統的接觸者，當下都有適當防護，在總統PCR結果出爐前，接觸過總統都被視為有疑慮，但總統採檢陰性後，就不具有傳播的可能性，原本需要自我健康監測就解除。

陳時中表示，由於總統仍在隔離中，未來幾天有沒有可能變成確診他不知道，但總統採檢陰性，代表接觸的人都不會有染疫可能。假設，總統後續不幸轉陽確診，後續將透過進一步疫調，了解是要自主健康管理或自我健康監測。

陳時中說，需要自我健康監測有二種對象，第一為「非密切接觸者」，衛生局會提醒做自我健康監測，第二為「接觸者的接觸者」，在接觸者採檢結果未明時，要自我健康監測，若接觸者陰性後就可解除監測。

依照目前指揮中心規定，除了有自我健康監測，還有自主健康管理，民眾常搞不清楚。莊人祥說，自主健康監測如指揮官所說明，屬於呼籲性質；而自主健康管理的對象，是指居家檢疫或隔離期滿者、加強自主健康管理期滿者，都需自主健康管理七天。

國民黨團副書記長李德維說，天后張惠妹演唱會發現兩位民眾確診，參與演唱會的9000多人都收到簡訊被要求自我健康監測，難道民眾感染機率比蘇貞昌或陳時中大？陳時中轉彎、雙標的解釋，缺乏說服力。

時代力量立委陳椒華表示，指揮中心似乎只匡列第一層「確診者的接觸者」，並要求居家隔離，第二層「接觸者的接觸者」則非匡列範圍，但匡列範圍變動涉及人身自由限制，指揮中心應清楚說明，並訂定指引。民眾黨立委張其祿說，陳時中確實有雙標問題，是不好的示範，萬一形成防疫破口，指揮中心必須負責。

陳時中 國民黨 防疫

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