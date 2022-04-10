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黑白集／校園不再清零 學校停課沒標準 家長更焦慮

黑白集
目前全台已有15縣市、近二百所學校全校停課或部分班級科系停課。(記者曾吉松／攝影)
目前全台已有15縣市、近二百所學校全校停課或部分班級科系停課。(記者曾吉松／攝影)

指揮中心在清零與共存間擺盪，黨政官員在居家隔離和自我健康監測上搞雙標，但各級學校卻在停課標準上無所適從，家長也憂心忡忡，亟待政府盡早給個說法。

目前全台已有15縣市、近200所學校全校停課或部分班級科系停課，改採遠距教學；隨著疫情蔓延，停課的學校只會多不會少。

現行學校防疫是以清零為目標，規範嚴格，只要有一名師生確診，該師生相關課程均停課；若有兩名以上師生確診，該校或校區停課。雖然可以遠距教學替代，但兩年多來大家都深知遠距難以全面替代實體授課，尤其是實習實作等課程。

大專院校的另一困擾，是住宿學生一旦染疫，屆時整個宿舍清空消毒，學生要求退費的爭執又將再來一次；更麻煩的是防疫旅館已近飽和，境外生如何安排？費用誰出？難道又推給學校吸收了事？

小學則面臨另一些問題。目前小學生無法接種疫苗，雖然兒童接種利弊仍有爭議，但若染疫，除可能傳染長輩外，要嘛把孩子送去隔離，要嘛在家隔離並須家長陪伴，都會對家庭造成相當衝擊。而學校停課的照顧問題，同樣必須考慮。

如果政府防疫政策是要減災，校園當然不能繼續清零，但防疫指引和相關配套卻不能少。指揮中心擺盪雙標，地方政府寬嚴不一，學校怎麼面對焦慮的家長？

防疫 疫情 疫苗

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