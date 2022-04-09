家人確診 蔡英文採陰居隔 府啟動防疫機制

蔡英文總統（中）8日上午出席台北電器空調3C影音大展，下午傳出因家人確診，將在官邸隔離到14日。（記者曾吉松／攝影）

總統府昨天下午公布，蔡英文總統4日在官邸與11位家人餐敘，其中一人昨天確診，總統府啟動防疫 機制，蔡總統取消昨下午視察中央流行疫情 指揮中心，並暫停近期所有公開行程，將在官邸居家隔離至14日後，再採取七天自主健康管理，這段期間將採取線上或視訊會議。

總統府表示，蔡總統快篩與PCR檢測都是陰性，副總統賴清德快篩也是陰性，與蔡總統密切工作者的快篩與PCR檢驗結果，也皆為陰性。總統府發言人張惇涵表示，蔡總統在這幾天的工作，會以線上或視訊會議進行，不會產生過多的影響，醫療團隊也會持續掌握正副總統的身體健康狀況。

行政院長蘇貞昌昨天在立法院表示，「台灣的防疫世界第一」，Omicron病毒就是傳播快、症狀輕，現在的疫情99.7%的人都是輕症或無症狀；但為了要正常生活，盡量讓大家都能衝擊減小，現在政府作法就是漸漸地做合理管治，「輕輕、慢慢地鬆開」。蘇說，這也是減少社會成本的付出。

蘇貞昌話才說完不久，就傳出Omicron病毒幾乎燒進總統府。由於蔡總統4月6日在官邸舉辦防疫會議，與會者包括行政院長蘇貞昌、副總統賴清德、前副總統陳建仁、衛福部長陳時中 、中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳、疾管署長周志浩及桃園市長鄭文燦（高雄市長陳其邁是視訊）。

指揮中心原本通知這些人都必須自我健康監測，昨晚卻大轉彎，以總統蔡英文PCR採檢結果為陰性，總統府其他工作人員採檢也為陰性，原本需要自主健康監測的對象，統統解除監測，但與總統密切接觸的總統府相關人員，包括總統辦公室主任、發言人、隨身秘書、總統座車駕駛與座官、總統寓所工作人員等，仍繼續進行自我健康監測。

病毒不只燒進各政府機關，且傳播速度迅速，台北市長柯文哲昨預言，未來幾天感染數應會再上升。從防疫角度看，當遍地烽火更難消滅，感染狀況太分散、太零星，不是一次就可以殲滅。

陳時中說，以其他國家經驗，約一至兩個月疫情才會達高峰並開始下降，未來二周將是疫情關鍵期。