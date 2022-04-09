新聞評論／元首染疫形同「另類斬首」 防疫還分藍綠？

總統官邸有確診者足跡，蔡英文總統依規定居家隔離，官邸周圍維安人員防疫也提高。（記者林俊良／攝影）

總統府證實，蔡英文 總統的家人確診，基於國安考量，蔡總統將在官邸隔離十天，再加上七天的自主健康管理至4月21日。元首若染疫將形同「另類斬首」，不僅蔡總統要加強防疫 措施，國家安全從必須進入「元首級防疫」等級，一旦出現漏洞，可能釀成國安危機。

兩天前，蔡英文總統才在官邸邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、疫情 指揮中心指揮官陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳、疾管署長周志浩等人召集防疫會議。

由於與會人士「綠油油」，災情嚴重的台北市長柯文哲、新北市長侯友宜皆未受邀，被各界抨擊防疫還分藍綠，「到底是疫情會議，還是選情會議」？總統府發言人張惇涵反駁，「只有心中有政治、有選舉的人，才會開口閉口都是政治跟選舉，政治口水對防疫一點幫助都沒有」。

不過，對照如今疫情危機直逼總統府而來，無疑是一大諷刺，更加證明病毒不分藍綠，外界質疑並非無的放矢。

疑似接觸確診者的蔡英文採取官邸隔離加自主健康管理，至於接觸蔡總統的賴清德和蘇貞昌已宣布七天自我健康監測。自主健康管理者必須在家七天，不可外出上課、上班、也不可聚會聚餐；自我健康監測者則要避免參加大型活動、外出用餐。

蔡英文、賴清德、蘇貞昌等府院三巨頭近期活動必須自我管控，還有許多官員、專家受影響，公務運作即使不停擺，但必受到侷限。特別是總統若染疫非同小可，非總統不得召開的國安會議可能要改採視訊會議等替代方案，是否影響總統指令執行成效？這段期間若國際、兩岸局勢升溫，總統該如何因應？

此外，蔡英文還有另一個身分是民進黨主席，這段期間曾主持民進黨中常會，接觸過的中常委、立委、縣市長，這些人早已在全台各地趴趴走，影響面恐怕更大，所有可能接觸者是否都要自我健康監測？

元首健康受全民關注，蔡英文總統近期的行程、接觸對象，幾乎都是重要政府官員、黨政要員，府方應盡量公開透明，讓後續防疫可以按圖索驥；國外元首染疫早有前例，對於元首級防疫措施，指揮中心應建立一套明確SOP，以安民心。

這次疫情升溫也是一大警訊，防疫必須一視同仁勿雙標。如果連總統府都可能被病毒入侵、如果連總統都有染疫危機，一般平民百姓該如何自處？病毒無恐不入，除了對當前「清零」或「共存」政策將是一大省思；正因染疫不分藍綠、被感染者不分權位高低，防疫必須視同作戰、不分朝野，從平民到總統都齊心加入防疫行列，務實謙卑面對疫情，才有可能打贏這場「戰疫」。