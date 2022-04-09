染疫輕症居家照護指引出爐 同住隔離最多4人

確診者居家照護QA

指揮中心昨公布「確診個案居家照護管理指引」草案，確診者及同住家人在符合條件下，即可在家進行隔離。指揮官陳時中 表示，指引下周會定案，目前僅新北徵詢試辦，未來若確診單日1500例以上，中央將統一實施居家照護。新北市長侯友宜 表示將召開擴大會議，討論執行層面第一線所面臨的問題。

台北市長柯文哲 則表示，若患者症狀都很輕、數量又多，當然就在家裡隔離，在宅照顧就先試辦看看，也不曉得會有多危險。

居家照護指引條件，包括確診者及同住家人65歲以下、無懷孕或洗腎；本土確診個案需1人1室，同住未確診者至多4人，若需與確診者共用衛浴，使用前後須適當清消。

若為境外移入個案，採一人一戶者若在檢疫期滿前確診，可繼續在宅隔離；若完成檢疫、返家後才確診者，也適用本土個案居家照護指引；其餘境外移入確診個案不適用居家照護。

確診者需符合兩項解除隔離條件，包括「有症狀者退燒至少1天，且症狀緩解」，及「距發病日或採檢日第10天以上快篩陰性、或快篩陽性但PCR陰性或Ct值大於30」，解隔後7天自主管理；未確診者於同戶最後確診者的確診日滿10天，所有隔離者快篩陰性即解除隔離，後續7天加強自主管理。

居家照護期間，確診者會以電子圍籬管制、雙向簡訊進行追蹤關懷。縣市政府需成立個案關懷服務中心，進行關懷評估、發送快篩試劑，必要時提供血氧機或安排遠距醫療、後送就醫等。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，預估有二至三成確診者符合條件，但若同住家人年齡等條件不符，需到隔離場所完成隔離治療；近日研究顯示，Omicron確診者發生隱形缺氧狀況較少，將以指引評估是否配送血氧機。美國確診者即可取抗病毒藥物使用，陳時中說，台灣目前需經醫師判斷開立處方。

陳時中表示，草案預告後，希望就可行性再做討論，並進行小規模試辦。目前僅新北市長侯友宜提出徵詢，其他縣市有意願，也可向指揮中心報准後實施。