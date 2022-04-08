新聞評論／疫情暴增還分藍綠 蔡政府怎服民心

日前蔡英文總統召開防疫會議沒有邀請雙北市長引發在野黨不滿，立法院國民黨團總召曾銘宗（左二）等舉行記者會，批評執政黨防疫分藍綠，並質疑防疫特別預算至今沒有用在刀口上。（記者潘俊宏／攝影）

台灣疫情 連日以數百暴增，多數都是「散發」型個案，足跡難以追查。由此看來，「清明節後大爆發」的預言確將上演；陳時中 也承認，半個月內疫情會達到高峰。蔡英文總統在連假後首個上班日親自主持防疫 會議，多名首長與會，但地方首長僅桃園及高雄兩市長應邀，人口最多的雙北卻被排除在外。防疫事關全台人民福祉，蔡政府卻仍赤裸裸黨派掛帥，偏聽綠營。這副景象看在人民眼裡，能心服嗎？

觀察政府連日來的應對，自創的名詞和口號雖多，卻無法讓社會大眾乃至地方官員明瞭中央到底意欲何為。行政院長蘇貞昌的「新台灣模式」，基本上是空話；蔡英文的「以減災為目標」，只點到皮毛，不見具體路徑。至於陳時中被問到究竟要繼續「清零」或是要「與病毒共存」，也只能以「維持正常生活的防疫」應答，把責任推給民眾。事實上，全台目前已有139所學校停課，這符不符合「正常生活」的標準呢？

陳時中稱，一旦每日確診達到1500例，將放寬「無症狀」及「輕症者」居家隔離。這種作法，一則意在減輕醫療院所的負荷，二則是輕症及無症狀者確實沒有就醫需要，是必要之計。問題在，民眾究竟是免疫力強而無症狀，或者只是處於症狀惡化之前期，這要由誰研判？如果居家隔離期間病情惡化，又要如何處理？對此，新北市長侯友宜提出「在宅照護」建議，可能更為完整。亦即，不能把輕症者隨便丟在其家中了事，還應透過視訊或遠距醫療讓他們取得專業意見，以達到有效照護。

除此之外，衛福部目前不僅檢驗量能不足，現有的新冠肺炎藥品也明顯不足，必須趕緊補充。否則，一旦確診患者大增，勢必來不及因應。目前台灣相關藥物庫存，治療中重症的瑞德西韋僅1.6萬份，必須適時補充。尤其，治療輕症患者所使用的是輝瑞帕斯洛韋（Paxlovid），目前台灣僅有4000多劑，以確診者增加的速度，可能沒多久就會見底。帕斯洛韋是口服膠囊，適合居家隔離患者自行服用，可將住院或死亡的機率降低88%；美國就是靠這款藥物，成功對抗了Omicron的攻勢。台灣目前僅握有4000劑存量，顯然遠不足以對付急速攀升的疫情。

指揮中心近日公布台灣Omicron確診者，99.76%是輕症，呼籲民眾毋需過度擔憂。數字看起來雖令人放心，但如果確診人數放大到10萬人，換算下來，就會有240名重症者；如果百萬人確診，就是2400人重症。對於任何可能的生命風險，仍不能掉以輕心。以美國為例，因Omicron死亡者每10萬人約為42人，比起之前死於Delta的每10萬人40人，風險並不更低。尤其台灣年長者接種比率低，抵抗力又弱，這一塊的風險必須設法補漏。

以韓國為例，70歲以上長者的接種率超過九成，因此其累計致死率僅0.12%，遠低於美國的1.22%，或日本的0.44%。即使如此，韓國70歲以上長者雖只占確診數的7%，卻占了死亡數的80%。這個鑑戒，陳時中必須時刻掛在心上。別忘了，去年那波疫情，台灣的新冠死亡率超過了5%，顯示醫療及防疫準備極為不足。經過七、八個月，最近死亡率才降為3.38%；作為一個健保大國，又不斷吹噓防疫本事，這樣的表現實在沒有值得自豪之處。

作為防疫指揮官，陳時中若對藍綠縣市心存差別待遇，面對狡猾的病毒，只怕難以打出好看的成績。蔡政府若無法贏得信任，又如何贏得選戰？