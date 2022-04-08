台單日新增確診破500例 陳時中：本土病例仍在高點

(圖:指揮中心提供)

台灣新增507例COVID-19確定病例，分別為384例本土個案及123例境外移入，有69例為航班落地採檢陽性，確診個案無新增死亡。中央疫情 指揮中心指揮官陳時中表示，本土個案仍在高點，新北市增146例最多，高雄市有58例居次，其中有50例都來自娛樂圈新增病例。

指揮中心表示，今日新增之384例本土病例，為187例男性、197例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月27日至4月8日，其中包含185例為無症狀感染。個案分佈為新北市(146例)，高雄市(58例)，台北市(54例)，基隆市(31例)，桃園市(25例)，花蓮縣(24例)，新竹縣(9例)，新竹市(8例)，屏東縣(7例)，宜蘭縣及台南市(各5例)，台中市(4例)，雲林縣(3例)，苗栗縣(2例)，嘉義市、彰化縣及台東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心下午14時公布居家照顧指引，左起為發言人莊人祥、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長王必勝、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者謝承恩／攝影)

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為67例男性、56例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼(12例)、越南 (11例)、新加坡 (3例)、英國、韓國、法國(各2例)、柬埔寨、加拿大、菲律賓、美國、香港、泰國、帛琉(各1例)移入，另84例調查中。入境日介於今年3月27日至4月7日。

指揮中心統計，截至目前台北累計7,269,750例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,243,042例排除)，其中26,263例確診，分別為8,498例境外移入，17,711例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。